Kanada'dan geri adım: ABD mallarına uygulanan birçok misilleme tarifeyi kaldıracak

Kanada Başbakanı Mark Carney, 1 Eylül'den itibaren ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamındaki ABD mallarına uygulanan misilleme gümrük vergilerini kaldıracaklarını bildirdi.

Carney, düzenlediği basın toplantısında, ABD ile ticari ilişkilerine dair güncellemeleri paylaştı.

ABD'nin dünya üzerindeki ortalama gümrük vergisi oranının geçen yılın sonunda yüzde 2'nin biraz üzerinde olduğunu hatırlatan Carney, bu oranın şu anda yüzde 16 seviyesine çıktığını ifade etti.

Carney, önceki ticaret anlaşmazlıklarında da olduğu gibi, Kanada'nın bir dizi misilleme gümrük vergisini uygulamaya koyduğunu belirterek, bunların amacının, Kanadalı işçileri ve işletmeleri korumak ve ABD ile müzakere yoluyla bir anlaşmaya varılmasını teşvik etmek olduğunu vurguladı.

ABD'nin birkaç hafta önce USMCA'ya olan taahhütlerini yeniden teyit ettiğini dile getiren Carney, USMCA ile uyumlu olan ihracatın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında getirilen gümrük vergilerine tabi olmayacağını hatırlattı.

Carney, ABD'nin bu kararı sonucunda Kanada mallarına uygulanan fiili ABD gümrük vergisi oranının yüzde 5,6 olduğuna dikkati çekerek, "Bu oran, ABD'nin tüm ticaret ortakları arasında en düşük seviyede kalıyor. Kanada-ABD ticaretinin yüzde 85'inden fazlası artık gümrüksüz olarak gerçekleştiriliyor. Kanada şu anda ABD ile en iyi ticaret anlaşmasına sahip." diye konuştu.

"Çelik, alüminyum ve otomobil tarifeleri sürecek"

Kanada Başbakanı Carney, "Kanada'nın USMCA taahhütleriyle uyumlu olarak, anlaşma kapsamındaki ABD mallarına uygulanan tüm gümrük vergilerini kaldırarak ABD ile eşit şartlar sağlayacağını duyuruyorum." dedi.

Bu kararın 1 Eylül'de yürürlüğe gireceğini belirten Carney, Kanada ve ABD'nin mallarının büyük çoğunluğu için serbest ticaretin yeniden tesis edildiğini vurguladı.

Carney, çelik, alüminyum ve otomobillere uygulanan gümrük vergilerini ise sürdüreceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ile dün yaptığı görüşmeye işaret eden Carney, iki ülkenin stratejik sektörlerdeki mevcut ticaret sorunlarını ele almak ve ticaret, yatırım ve güvenlik alanlarında önemli fırsatları değerlendirmek üzere görüşmeleri yoğunlaştıracaklarını anlattı.

Carney, ABD ile ticari ilişkileri geliştirirken, Kanada'nın işçileri, işletmeleri ve tüketicilerini desteklemek için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceklerini ifade etti.