BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Abone ol

Antalya Caddesi'nde 34 LFH 059 plakalı servis minibüsü, Karataş Sokak'tan çıkan bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kazada otomobil ve minibüste bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Merkez Bankası duyurdu: KKM uygulaması sona erdi
Merkez Bankası duyurdu: KKM uygulaması sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TCG Anadolu’da "Zafer Yolculuğu" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TCG Anadolu’da "Zafer Yolculuğu" mesajı
ABD'de facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'de facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
1. Lig ekibinin başkanından Barış Alper açıklaması! "Artık ok yaydan çıktı"
1. Lig ekibinin başkanından Barış Alper açıklaması! "Artık ok yaydan çıktı"
UAEA’dan nükleer tesisler için itidal çağrısı
UAEA’dan nükleer tesisler için itidal çağrısı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine Sefer Karaahmetoğlu seçildi
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine Sefer Karaahmetoğlu seçildi
CHP Uşak il ve ilçe örgütleri istifa etti
CHP Uşak il ve ilçe örgütleri istifa etti
Tel Aviv'de siren sesleri! Yemen’den İsrail’e füze saldırısı
Tel Aviv'de siren sesleri! Yemen’den İsrail’e füze saldırısı
Kanada'dan geri adım: ABD mallarına uygulanan birçok misilleme tarifeyi kaldıracak
Kanada'dan geri adım: ABD mallarına uygulanan birçok misilleme tarifeyi kaldıracak
İsrailli savunma şirketlerinin Hollanda'daki savunma fuarına katılımı yasaklandı
İsrailli savunma şirketlerinin Hollanda'daki savunma fuarına katılımı yasaklandı