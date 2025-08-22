BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92
HABER /  DÜNYA

ABD'de facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin New York eyaletinin Genesee bölgesinde 52 kişiyi taşıyan yolcu otobüsünün devrildiği kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bildirildi.

Abone ol

 ABD'nin New York eyaletinin Genesee bölgesinde 52 kişiyi taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

52 KİŞİYİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ

Eyalet Polisi, yaptığı açıklamada, New York kenti istikametinde ilerleyen yolcu otobüsünün Genesee bölgesinde devrildiğini belirtti.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Polis, şoför dahil 52 kişinin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda kişi olduğunu ifade etti.

Acil durum ekiplerinin ve tıbbi helikopterlerin olay yerine sevk edildiğini aktaran polis, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
1. Lig ekibinin başkanından Barış Alper açıklaması! "Artık ok yaydan çıktı"
1. Lig ekibinin başkanından Barış Alper açıklaması! "Artık ok yaydan çıktı"
UAEA’dan nükleer tesisler için itidal çağrısı
UAEA’dan nükleer tesisler için itidal çağrısı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine Sefer Karaahmetoğlu seçildi
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine Sefer Karaahmetoğlu seçildi
CHP Uşak il ve ilçe örgütleri istifa etti
CHP Uşak il ve ilçe örgütleri istifa etti
Tel Aviv'de siren sesleri! Yemen’den İsrail’e füze saldırısı
Tel Aviv'de siren sesleri! Yemen’den İsrail’e füze saldırısı
Kanada'dan geri adım: ABD mallarına uygulanan birçok misilleme tarifeyi kaldıracak
Kanada'dan geri adım: ABD mallarına uygulanan birçok misilleme tarifeyi kaldıracak
İsrailli savunma şirketlerinin Hollanda'daki savunma fuarına katılımı yasaklandı
İsrailli savunma şirketlerinin Hollanda'daki savunma fuarına katılımı yasaklandı
Hollanda Dışişleri Bakanı'ndan şoke eden 'İsrail' istifası
Hollanda Dışişleri Bakanı'ndan şoke eden 'İsrail' istifası
FBI, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un konutunda arama gerçekleştirdi
FBI, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un konutunda arama gerçekleştirdi
Savarona pazar günü İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
Savarona pazar günü İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
Tanju Özcan: Ali Koç bana had bildirmeye kalktı
Tanju Özcan: Ali Koç bana had bildirmeye kalktı