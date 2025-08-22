ABD'de facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin New York eyaletinin Genesee bölgesinde 52 kişiyi taşıyan yolcu otobüsünün devrildiği kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bildirildi.

Abone ol

ABD'nin New York eyaletinin Genesee bölgesinde 52 kişiyi taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

52 KİŞİYİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ

Eyalet Polisi, yaptığı açıklamada, New York kenti istikametinde ilerleyen yolcu otobüsünün Genesee bölgesinde devrildiğini belirtti.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Polis, şoför dahil 52 kişinin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda kişi olduğunu ifade etti.

Acil durum ekiplerinin ve tıbbi helikopterlerin olay yerine sevk edildiğini aktaran polis, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.