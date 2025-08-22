1. Lig ekibinin başkanından Barış Alper açıklaması! "Artık ok yaydan çıktı"

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ın transfer süreci hakkında konuştu. Tahiroğlu, Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için gelen teklifi kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Abone ol

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın ismi Suudi Arabistan ekibi NEOM SC ile anılıyor.

Sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Barış Alper Yılmaz için bir açıklama da eski takımı Ankara Keçiörengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu'ndan geldi.

"ARTIK OK YAYDAN ÇIKTI"

Tahiroğlu, Ekol Sports'a yaptığı açıklamada transfere ilişkin, "Bugün için gelinen noktada Barış'ın bu rakamını yakalayan futbolcu yok. Hiçbir futbolcu kolay kolay bu noktaya gelmez. Bu saatten sonra Barış'ın satılmaması iki tarafa da zarar verir hem Galatasaray'a hem de Barış'a. Bana göre Galatasaray'ın bu teklifi değerlendirip Barış'ı satması gerektiğine inanıyorum ben. Sonuçta burada bizim alacağımız para var. Galatasaray'dan kimse bizi aramıyor. Kimse bizle bir şey konuşmuyor. Sonuçta yüzde 20 pay da ciddi bir pay. Galatasaray'ın bu teklifi düşüneceğine inanıyorum. Oyuncunun değerini yakaladığı zaman satılması gerekiyor. Artık ok yaydan çıktı, bu durum iki tarafa da zarar verir diye düşünüyorum." dedi.

"10 SENE O PAYI MI BEKLEYECEĞİZ?"

Transferle ilgili Tahiroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray Kulübü'nün bizimle konuşması gerektiğine inanıyorum ben. Bir emeğimiz var bu çocukta. Bu rakamları yakalamış. 35 yaşına kadar kalırsa 10 sene biz o payı mı bekleyeceğiz? Biz o yüzde 20 payı, Barış satılacak diye 1.5 milyon aşağıya vermiştik Galatasaray'a. Galatasaray'da çok daha değerlenecek diye böyle bir şey yapmıştık."

"GALATASARAY'DAN KAYNAKLANAN BİR DURUM VAR"

Tahiroğlu ayrıca, "Türkiye'nin konuştuğu futbolcu bu duruma mı gelecekti? Hiç bu hale gelmemesi gerekiyordu. Galatasaray'dan kaynaklanan bir durum var ortada." açıklamasında bulundu.