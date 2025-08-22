Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayi konuları ele alındı.

MSB, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey 22 Ağustos 2025 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulunuldu."