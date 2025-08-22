BIST 11.372
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TCG Anadolu’da "Zafer Yolculuğu" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli imkânlarla inşasına devam ettiğimiz yeni denizaltılarımız, modern savaş gemilerimiz ve büyüyen filomuzla kahraman ordumuz, çok şükür artık sadece kendi sahillerini değil, bölgesinin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak kudrettedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta idrak edilecek Zafer Haftası vesilesiyle TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirilen etkinlik hakkında mesaj yayımladı.

“TCG ANADOLU, VİZYONUMUZUN EN GÜÇLÜ SEMBOLLERİNDEN BİRİ”

Erdoğan mesajında, 350 gencin TCG Anadolu’da Zafer Yolculuğu’nda olduğunu belirterek, son yıllarda denizlerde yapılan atılımlar ve savunma sanayisindeki ilerlemelerin Türkiye’nin bağımsızlığının ve caydırıcı gücünün en önemli teminatı olduğunu vurguladı.

"TCG Anadolu’muz da bu vizyonun en önemli sembollerinden biri olmuştur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli imkânlarla inşası süren yeni denizaltılar, modern savaş gemileri ve büyüyen filo sayesinde Türk ordusunun artık yalnızca kendi sahillerini değil, bölgenin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak güçte olduğunu ifade etti.

Erdoğan, TCG Anadolu ile bu yolculuğa çıkan gençleri tebrik ederek, etkinliğe öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’na teşekkür etti.

