Merkez Bankası duyurdu: KKM uygulaması sona erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 23 Ağustos 2025 itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yeni açılış ve yenileme işlemlerinin yapılmayacağını açıkladı.

YENİ HESAP AÇILAMAYACAK

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile birlikte, yeni KKM hesapları açılamayacak.

Mevcut hesaplar ise yenilenemeyecek. Merkez Bankası'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır. Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları geçen hafta 17 milyar 968,1 milyon lira azalarak 440 milyar 562,7 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 15 Ağustos haftasında yaklaşık 136 milyar 702,3 milyon lira artarak 20 trilyon 153 milyar 946,9 milyon liradan, 20 trilyon 290 milyar 649,2 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 431 milyar 449,2 milyon lira artarak 23 trilyon 903 milyar 322,3 milyon liraya yükseldi.