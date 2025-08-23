BIST 11.372
Tüm veliler merak ediyor! O uygulama ile ilgili Bakan Yusuf Tekin'den "bize gelsinler" çıkışı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul formalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre okullar velileri belirli mağazalara yönlendiremeyecek, her okul kendi kıyafetini tanımlayacak ve formalar 4 yıl boyunca değiştirilemeyecek. Konuyla ilgili velilere de bir çağrıda bulunan Bakan Tekin, "Sorun yaşayan bize gelsin" mesajını verdi.

Türkiye genelinde 18 milyondan fazla öğrenci 8 Eylül'de ders başı yapacak. Yeni dönemde okul kıyafetleriyle ilgili dikkat çeken düzenlemeler hayata geçiriliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı'ya yaptığı açıklamada forma seçimi ve uygulamaya dair merak edilen soruları yanıtladı.

HER OKUL KENDİ KIYAFETİNİ BELİRLEYECEK

Tekin, yönetmelik değişikliğiyle artık her okulun kendi kıyafetini tanımlayacağını belirterek, "Öğretmen, veli ve okul yönetimlerinden gelen talepler doğrultusunda bu adımı attık. İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için kıyafetler, Okul Aile Birliği'nin ve öğretmenlerin görüşü alınarak seçilecek" dedi.

REKLAM VE AYRIŞTIRICI UNSURLARA İZİN YOK

Bakan Tekin, kıyafetlerde özel işaret, baskı, reklam unsuru ya da ayrıştırıcı detayların yer almayacağını vurguladı. Okul idarelerinin yalnızca kıyafet tanımı yapacağını belirten Tekin, "Örneğin gri tişört, lacivert etek veya kahverengi pantolon şeklinde tanımlama yapılacak. Bu görsel de okulun internet sitesinde velilerle paylaşılacak" diye konuştu.

4 YIL BOYUNCA DEĞİŞTİRİLMEYECEK

Velilerin maddi açıdan zorlanmaması için belirlenen okul formalarının 4 eğitim-öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyeceğini ifade eden Tekin, "İlkokula başlayan bir öğrenci için belirlenen kıyafet ortaokula kadar geçerli olacak. Böylece hem istikrar sağlanacak hem de velilerin mali yükü artmayacak" dedi.

"SORUN YAŞAYAN BİZE GELSİN" MESAJI

Tekin, velilerin belirli mağazalara yönlendirilmesinin yasaklandığını hatırlatarak, "Bu konuda sıkıntı yaşayan veliler öncelikle ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerine, çözülmediği takdirde doğrudan Bakanlığa başvurabilir. Her şikayet titizlikle değerlendirilecek, gerekli yaptırımlar uygulanacak" ifadelerini kullandı.

