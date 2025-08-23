BIST 11.372
Avukat Epözdemir tutuklanmıştı! Ahmet Minguzzi davasını Sedat Peker'in avukatı üstlendi

15 yaşındayken bıçaklanarak öldürülen Ahmet Mattia Minguzzi'nin davasını tutuklanan avukat Rezan Epözdemir'in yerine Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın üstlendi. Barkın, sosyal medya paylaşımında Minguzzi ailesine desteğini vurgularken, anne Yasemin Minguzzi de teşekkür mesajı paylaştı.

Kadıköy'de 2023 yılında 15 yaşındayken bıçaklanarak hayatını kaybeden Ahmet Mattia Minguzzi'nin devam eden davasında avukat değişikliği yaşandı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir'in 14 Ağustos'ta "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, davayı artık Avukat Ersan Barkın takip edecek.

"YANINIZDAYIZ" MESAJI VERMİŞTİ

Sedat Peker'in avukatı olarak bilinen Ersan Barkın'ın Minguzzi ailesiyle ilişkisi davanın ilk günlerine dayanıyor. İddialara göre Peker, Ahmet Minguzzi'nin yaşamını yitirdiği günlerde Barkın aracılığıyla aileye ulaşıp her süreçte yanlarında olduğunu belirtmişti.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Ersan Barkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ile çektirdiği bir fotoğrafı alıntılayarak "Güzeller güzeli evladımız Mattia Ahmet'in nezdinde geleceğimizin mücadelesini veren Minguzzi ailesine şükranla…" notunu düştü.

"AİLEMİZİ TEMSİL EDECEK"

Anne Yasemin Minguzzi de Instagram hesabından Barkın ile birlikte verdiği pozu paylaşarak teşekkür mesajı yayımladı. Açıklamasında, "Oğlumuz Mattia Ahmet'in İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davasında ailemizi Av. Ersan Barkın temsil edecek. İlk günden bu güne yanımızda olan Ersan Barkın beye bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Mattia Minguzzi, 2023 yılında Kadıköy'de bir pazarda çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından iki sanık hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın dördüncü duruşması 17 Temmuz 2025'te Anadolu Adalet Sarayı'nda görülmüş, ancak dinlenmesi planlanan 7 tanığın mahkemeye gelmemesi üzerine kriz yaşanmıştı. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelemişti. Minguzzi ailesi, adalet arayışlarını her fırsatta kamuoyu ile paylaşırken, dava sürecinin yavaş ilerlemesi ve tanıkların duruşmalara katılmaması tepkilere neden olmuştu.

