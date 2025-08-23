BIST 11.372
Robotik cerrahi kansere neşter, sinirlere kalkan oluyor! Ameliyatlarda yeni dönem

Daha az kanama, daha hızlı iyileşme ve konforlu tedavi... Robotik cerrahi, prostat kanseri hastalarını sağlığına kavuştururken, günlük yaşama da çok daha hızlı dönmelerini sağlıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, “Büyüteçle bakar gibi tümörü temizlerken, idrar tutmayı ve cinsel fonksiyonları sağlayan sinirleri koruyabiliyoruz. Bu, robotik cerrahinin en büyük avantajlarından biridir.”

Cerrahın elini milimetrik hassasiyete kavuşturan, titremeyi ortadan kaldıran robotik kollar ve 3 boyutlu görüntüleme teknolojisi, prostat kanseri ameliyatlarında yeni bir dönem başlattı. Bu ileri teknoloji sayesinde kanserli doku vücuttan tamamen temizlenirken, idrar ve cinsel fonksiyonlar gibi hayati işlevler de büyük bir özenle korunabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, robotik cerrahinin sunduğu bu çifte avantajla tedavide başarı oranının önemli ölçüde arttığını belirtti.

Robotik cerrahi kansere neşter, sinirlere kalkan oluyor! Ameliyatlarda yeni dönem - Resim: 0

ROBOTİK CERRAHİNİN AVANTAJLARI
Doç. Dr. Ersöz, “Robot dediğimiz şey kendi kendine çalışan bir makine değil, ameliyatı biz yapıyoruz. Özel konsoldan çok hassas ve titiz kollarla ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Bu kollar insan elinden daha küçük, daha titiz ve hiç titremiyor. Görüntüyü de 3 boyutlu ve çok net görerek adeta büyüteçle bakıyormuşuz gibi tümörü tamamen temizlerken idrar tutmayı ve cinsel fonksiyonları sağlayan sinirleri koruyabiliyoruz” dedi.

Robotik cerrahi kansere neşter, sinirlere kalkan oluyor! Ameliyatlarda yeni dönem - Resim: 1

DAHA HIZLI İYİLEŞME VE KONFORLU TEDAVİ
Robotik cerrahinin kanamayı azaltma, hastanede kalış süresini kısaltma ve hastanın günlük yaşama daha hızlı dönmesini sağlama gibi önemli avantajlar sunduğunu belirten Doç. Dr. Ersöz, “Tabii ki her hastanın durumu farklıdır. Ameliyata karar verirken kanserin evresi, genel sağlık durumu ve hastanın beklentileri göz önünde bulunduruluyor. Uygun olduğunuzda robotik cerrahi, günümüz teknolojisinde en ileri ve konforlu cerrahi tedavilerden biridir” ifadelerini kullandı.

