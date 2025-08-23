Haftalardır böylesi olmadı! Altın fiyatları resmen uçtu, gram-çeyrek altın fiyatına bakın
Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Gram altın yüzde 1,11 yükselerek, bir anda 50 lira yukarı çıktı. Hafta sonu gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar oldu araştırmaları sürüyor. Altın, yatırımcının ilk tercih ettiği yatırım aracı olmayı sürdürüyor.
Altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda büyük sıçrama yaşamıştı. 4 bin 400 liranın üzerine çıkan gram altında bundan sonraki trendin 4 bin 400 üstü olması bekleniyordu. Ancak gram bu eşikten sarktı.
Son günlerde düşüş trendine giren gram geçtiğimiz hafta 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Dün 4 bin 387 olan gram altın 4 bin 443 lira oldu.
Güncel altın fiyatlarında son durum nasıl?
ALIŞ(TL) 4.443,42
SATIŞ(TL) 4.443,92
Çeyrek Altın % 1,13
ALIŞ(TL) 7.252,00
SATIŞ(TL) 7.321,00
İslam Memiş tahminini açıkladı
Altının enflasyona karşı en iyi koruyan araç olduğunu ifade eden İslam Memiş, gram altında 6 bin TL seviyesinin hedef olduğunu açıkladı. Memiş, uzun vadede altının en güvenli yatırım araçlarından biri olduğunu söyledi.