Haftalardır böylesi olmadı! Altın fiyatları resmen uçtu, gram-çeyrek altın fiyatına bakın

İslam Memiş tahminini açıkladı

Altının enflasyona karşı en iyi koruyan araç olduğunu ifade eden İslam Memiş, gram altında 6 bin TL seviyesinin hedef olduğunu açıkladı. Memiş, uzun vadede altının en güvenli yatırım araçlarından biri olduğunu söyledi.