11 yaşındaki Yakup 5 ayda hafız oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Yakup Akkuzu, Kur'an-ı Kerim'i 5 ayda ezberledi.Abone ol
6. sınıfa geçen 11 yaşındaki Akkuzu, geçen yıl eylül ayında Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitim almaya başladı.
Ezberinin güçlü olduğu fark edilince özel programla bu yıl mart ayının sonunda hafızlığa başlayan Akkuzu, Kur'an-ı Kerim ezberini 5 ayda tamamladı.
Ailesi ve hocalarının takdirini kazanan Akkuzu, ileride Kur'an-ı Kerim hocası olarak kendisi gibi hafızlar yetiştirmek istiyor.