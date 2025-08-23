Genç oyuncu Atakan Özkaya baba acısı yaşıyor!

"Uzak Şehir" dizisinde Kaya karakterini canlandıran Atakan Özkaya, dün yaşamını yitiren babası Mustafa Özkaya'yı bugün son yolculuğuna uğurluyor.

"Uzak Şehir" dizisinde Kaya karakterini canlandıran Atakan Özkaya, dün yaşamını yitiren babası Mustafa Özkaya'yı bugün son yolculuğuna uğurluyor. Cenaze, Maltepe Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecek. Özkaya, "Güle güle babam" diyerek acısını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Uzak Şehir" dizisinde Kaya karakterini canlandıran oyuncu Atakan Özkaya, bugün babasını son yolculuğuna uğurluyor.

Dün hayatını kaybeden Mustafa Özkaya için, bugün Maltepe Merkez Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Mustafa Özkaya'nın naaşı, Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecek.

Acı haberi dün sosyal medya üzerinden duyuran Atakan Özkaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (Cumartesi) öğlen namazında Maltepe Merkez Camii'nden kaldırılacak, Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam..."

Özkaya'yı bu zor gününde sevenleri ve yakın dostları yalnız bırakmazken, oyuncunun paylaşımına çok sayıda başsağlığı mesajı geldi.

ATAKAN ÖZKAYA KİMDİR?

Tiyatro ve dizi oyuncusu olan Atakan Özkaya, 1998 yılında İstanbul’da doğmuştur. 177 cm boyunda ve 68 kg ağırlığındadır. Oyunculuk eğitimini Maltepe Belediyesi Kent Konseyi ve Beykent Üniversitesi’nde tamamlayan Özkaya, kariyerine tiyatro çalışmalarıyla başlamıştır.

Atakan Özkaya, Canan Odacıl Cast Ajansı ile çalışmakta olup, 2014 yılından itibaren birçok dizide rol almıştır. Öne çıkan projeleri arasında:

Şeref Meselesi

O Hayat Benim

Vatanım Sensin

Kalp Atışı

Hiç

İçimizdeki Ateş

Kardeşlerim gibi yapımlar bulunmaktadır. Özkaya, yeni projelerde rol almaya devam etmektedir.