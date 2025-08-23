BIST 11.372
AK Partili Hüseyin Yayman'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki

AK Partili Hüseyin Yayman'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Özgür Bey'in öfke dili, hakaret üslubu ve sürekli polemik üretme anlayışı, Türkiye'nin gerçek gündeminden kopuk bir siyasi tarzın göstergesidir. Bu dilin varacağı yer, yeni bir seçim yenilgisidir." ifadelerini kullandı.

Yayman, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in son günlerdeki açıklamalarının, "siyaset adına büyük talihsizlik" olduğunu belirtti.

"Özel, akıl tutulması yaşıyor ve Cumhur İttifakı'na saldırmaya devam ediyor." ifadelerini kullanan Yayman, şöyle devam etti:

"Özgür Bey'in öfke dili, hakaret üslubu ve sürekli polemik üretme anlayışı, Türkiye'nin gerçek gündeminden kopuk bir siyasi tarzın göstergesidir. Bu dilin varacağı yer yeni bir seçim yenilgisidir. Siyaset, milletin derdine derman olmak için yapılır, kavga, hakaret ve öfke nöbetleriyle değil. Son tahlilde CHP proje üretemiyor, halka umut vermiyor, milletimize alternatif olamıyor. AK Parti, eser üretir, Özgür Özel ise sadece laf üretir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, yollarıyla köprüleriyle hastaneleriyle savunma sanayindeki dev atılımlarıyla çağ atlamışken, CHP Genel Başkanı sadece polemikle gündem olmak istemektedir. Sayın Özel, 'Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz'. CHP gemisi rotasını şaşırmıştır. Parti içi taht kavgaları, CHP'nin önüne geçmiştir."

"Aynı senaryo yaşanıyor"

Özel'in, "CHP'nin son seçimde birinci parti olduğuna" ilişkin sözlerini anımsatan Yayman, şunları kaydetti:

"1989 yerel seçimlerinde de SHP yüzde 38 oy almıştı. Belediyeleri o kadar kötü yönettiniz ki 1991 genel seçimlerinde milletimiz size kırmızı kart gösterdi. Oyunuz yüzde 21'e düştü. 1994 yerel seçimlerde ise yüzde 19'a düştü. İnanın şimdi de aynı senaryo yaşanıyor. Özel'in irrasyonel tutumu, hem CHP'ye hem de Türk siyasetine zarar vermektedir. Bugün CHP'nin siyaseti, GPS'i sürekli 'yeniden hesaplanıyor' diyen bir cihaz gibi çıkmaz sokaklarda yön aramaktadır. Bu anlayış hem CHP'ye hem de Türk siyasetine zarar vermektedir. Bizim siyasetimiz, milletimizin birliği, refahı ve geleceği için eser ve hizmet üretmektir. Milletimiz çok iyi bilmektedir, kim kavga peşinde, kim ülkesine hizmet peşinde. Atalarımız ne güzel söylemiş, 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.'"

