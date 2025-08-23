Fenerbahçe, Edson Alvarez'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Meksikalı futbolcu Edson Alvarez'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Meksikalı milli oyuncu Edson Alvarez'in 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi için İngiltere'nin West Ham United kulübü ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki başarılı orta saha, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Edson Alvarez'e 'Ailemize hoş geldin.' diyor; Fenerbahçe'miz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü Futbol Direktörü Devin Özek atılan imzaların ardından, "Meksika Milli Takımı kaptanı Edson Alvarez ile sözleşme imzaladık. Güçlü, zeki ve uluslararası üst düzey deneyime sahip. Onu kulübümüze kabul etmekten çok mutluyuz." diye konuştu.

Edson Alvarez: "Fenerbahçe düşündüğümden çok daha büyük bir kulüp"

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Edson Alvarez, Fenerbahçe'nin düşündüğünden çok daha büyük bir kulüp olduğunu aktardı.

Meksikalı oyuncu, taraftarın ve kulübün ilgisinden övgüyle söz ederek, "Öncelikle teşekkür ederim. Fenerbahçe'ye gelmeden önce çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum fakat buraya geldiğim ilk andan itibaren şunu gördüm ki Fenerbahçe düşündüğümden çok daha büyük bir kulüp. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bir an önce takımımla antrenman yapmak, stadımızda taraftarlarımızla tanışıp onların önünde maça çıkmak istiyorum." diye konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarları Meksikalılara benzeten Alvarez, "Fenerbahçe taraftarları hakkında çok fazla güzel sözler duydum. Fazla tutkulu ve takımları için her şeylerini veriyorlar. Ben de Fenerbahçe oyuncusu olarak sahada tüm kalitemi gösterip, yüzde 100'ümü vererek oynayacağım. Şu anda üstümde Fenerbahçe forması var ve bu forma için her şeyi yapacağım. Taraftarlarımızın hiç şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Alvarez, sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, Medicana Ataşehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Transfer çalışmaları kapsamında John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Dorgeles Nene'yi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, son olarak West Ham United'da forma giyen Edson Alvarez'i renklerine bağlayarak orta saha rotasyonunu da güçlendirdi.

Kariyerine ülkesinin Club America takımında başlayan orta saha oyuncusu, 2019-2020 sezonunda Hollanda'nın yolunu tuttu ve Ajax'ın kadrosuna katıldı.

Burada 4 sezonluk performansının ardından yüksek bir bonservis bedeliyle İngiltere'ye transfer yapan Alvarez, 2 sezon da West Ham United'da forma giydi.

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihindeki ikinci Meksikalı futbolcu oldu.