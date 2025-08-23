BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92
Adana'da tanker ışıklarda bekleyen araçlara çarptı

Adana'da tanker ışıklarda bekleyen araçlara çarptı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tankerin, trafik ışıklarında bekleyen iki araca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sezai Karakoç Bulvarı'nda seyir halindeki Muhammed Bahittin A. yönetimindeki 34 KL 4436 plakalı tanker, kontrolden çıkarak karşı yöne geçti.

Bu sırada tanker trafik ışıklarında bekleyen sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 AVF 419 plakalı otomobil ile İsmail Hakkı Yalçın idaresindeki 01 PB 298 plakalı kamyona çarptı.

Kazada otomobildeki Emine Buse K. ile Burak K. araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan iki yaralı, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'da tanker ışıklarda bekleyen araçlara çarptı - Resim: 0

Kamyon sürücüsü İsmail Hakkı Yalçın, olay yerinde gazetecilere, tankerin karşı yönden gelip önce otomobile çarpıp sürüklemeye başladığını belirterek, kendisinin de uzaklaşmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını anlattı.

Yalçın, son anda yaptığı manevrayla otomobilin hem kendisinin kullandığı kamyonun hem de tankerin arasında kalmasını engellediğini savundu.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Adana'da tanker ışıklarda bekleyen araçlara çarptı - Resim: 1

Adana'da tanker ışıklarda bekleyen araçlara çarptı - Resim: 2

