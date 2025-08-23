BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmit Körfezi'ni kirleten gemi hakkında yasal işlem başlatıldı

İzmit Körfezi'ni kirleten gemi hakkında yasal işlem başlatıldı

İzmit Körfezi'ne kirli balast deşarj ettiği tespit edilen gemi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Abone ol

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak için İzmit Körfezi'nde 7 gün 24 saat denetim gerçekleştiriliyor.

Körfezde kirliliğe neden olan tüm unsurlar, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı denetim ekipleri tarafından hem takip hem de tespit ediliyor.

Bu doğrultuda Reis Bey Kontrol Teknesi, İzmit Körfezi'nde yürüttüğü rutin kontroller sırasında Körfez ilçesindeki bir liman tesisine yanaşık bulunan tankerden denize kirli balast deşarj edildiğini tespit etti.

Ekipler, kontrol, denetleme ve idari yaptırım kararı verme yetkisi olan Türkiye Çevre Ajansına (TÜÇA) numuneleri iletti. TÜÇA tarafından tespit edilen kirlilik kapsamında yasal süreç başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi, körfezde çevresel bütünlüğü korumaya yönelik çalışmalarını düzenli sürdürürken, tespit edilen gemi kaynaklı kirlilikleri ilgili kurumlara bildirerek yaptırımların uygulanmasına katkı sağlıyor.

Denetimler kapsamında, 2006-2023 yıllarında İzmit Körfezi'nde yürütülen kontrollerde 500 gemi ve deniz aracına yaklaşık 181 milyon lira idari yaptırım uygulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
TOKİ'nin 30 ildeki 312 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak
TOKİ'nin 30 ildeki 312 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak
11 yaşındaki Yakup 5 ayda hafız oldu
11 yaşındaki Yakup 5 ayda hafız oldu
Türkiye-Fransa ilişkileri Yunanistan'ı korkuttu: Kıbrıs bile bize sırtını dönebilir
Türkiye-Fransa ilişkileri Yunanistan'ı korkuttu: Kıbrıs bile bize sırtını dönebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel elektrikli motosiklet! Plakası dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel elektrikli motosiklet! Plakası dikkat çekti
Fransa, İtalya'nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Fransa, İtalya'nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Avukat Epözdemir tutuklanmıştı! Ahmet Minguzzi davasını Sedat Peker'in avukatı üstlendi
Avukat Epözdemir tutuklanmıştı! Ahmet Minguzzi davasını Sedat Peker'in avukatı üstlendi
Bakan Uraloğlu'dan Zengezur Koridoru açıklaması: 147,6 milyar lira kazandıracak
Bakan Uraloğlu'dan Zengezur Koridoru açıklaması: 147,6 milyar lira kazandıracak
TCMB'den "KKM Hesaplarından Çıkış" analizi
TCMB'den "KKM Hesaplarından Çıkış" analizi
Robotik cerrahi kansere neşter, sinirlere kalkan oluyor! Ameliyatlarda yeni dönem
Robotik cerrahi kansere neşter, sinirlere kalkan oluyor! Ameliyatlarda yeni dönem
Galatasaray Kayserispor'a konuk olacak! Barış Alper Yılmaz...
Galatasaray Kayserispor'a konuk olacak! Barış Alper Yılmaz...
Antalya'da sahte alkol imalatçılarına operasyon
Antalya'da sahte alkol imalatçılarına operasyon
ABD Başkanı Donald Trump: İstifa etmezse onu kovacağım
ABD Başkanı Donald Trump: İstifa etmezse onu kovacağım