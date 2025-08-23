O saatlere dikkat! Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak...

Ankara'da yarın düzenlenecek, "4. Uluslararası Başkent Granfondo Amatör Yol Bisikleti Yarışması" nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın başkentte düzenlenecek "4. Uluslararası Başkent Granfondo Amatör Yol Bisikleti Yarışması" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Etkinlikle ilgili olarak 07.30'dan itibaren Bilkent 1597. Cadde'nin tamamı, Bilkent 1598. Cadde'nin 1597. Cadde Kavşağı ile İhsan Doğramacı Bulvarı arasında kalan kısmı, Şehit Mustafa Tayyarcan Caddesi, 6002. Cadde ve 6003. Cadde'nin tamamı,1596. Cadde'nin Angora Bulvarı Kavşağı ile Sakıp Sabancı Bulvarı arasında kalan kısmı Sakıp Sabancı Bulvarı istikametine tek yönlü olarak kapalı olacak.

Sakıp Sabancı Bulvarı'nın 1596. Cadde Kavşağı ile Anadolu Bulvarı arasında kalan kısmı Anadolu Bulvarı istikametine doğru, Anadolu Bulvarı'nın Sakıp Sabancı Bulvarı ile ODTÜ Köprü arasında kalan kısmına ise ODTÜ Köprü istikametine doğru tek yönlü trafik verilmeyecek.

Ayrıca, 1071 Malazgirt Bulvarı'nın Kabil Caddesi istikameti tek yönlü, Kabil Caddesi'nin 1071 Malazgirt Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan kısmı çift yönlü, Çetin Emeç Bulvarı'nın Cevizlidere kavşağı ile Dikmen Caddesi kavşağı arasında kalan kısmı Dikmen Caddesi istikametine tek yönlü, Mesnevi Sokağın Dikmen Caddesi kavşağı ile Hoşdere Caddesi arasında kalan kısmı Hoşdere Caddesi istikametine tek yönlü, Hoşdere Caddesi'nin Mesnevi Sokak ile Atakule kavşağı arasında kalan kısmı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

TEK YÖNLÜ AKIŞ SAĞLANACAK

Simon Bolivar Caddesi Turan Güneş Bulvarı istikameti, Turan Güneş Bulvarı Mevlana Bulvarı istikameti ile Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı Turgut Özal Bulvarı istikametinde tek yönlü, Turgut Özal Bulvarı çevreyolu varyantları ile Bağlar Caddesi arası çift yönlü, Bağlar Caddesi'nin Turgut Özal Bulvarı Kavşağı ile Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı arasında kalan kısmı, Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı istikametinde tek yönlü olarak trafik akışı durdurulacak.

Ayrıca, Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı Seyfi Saltoğlu Bulvarı istikametine tek yönlü, Seyfi Saltoğlu Bulvarı Angora Bulvarı istikameti ile Angora Bulvarı Dumlupınar Bulvarı istikametleri de tek yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.