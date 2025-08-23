BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92
HABER /  DÜNYA

Gazze'de can kaybı 62 bin 622'ye yükseldi

Gazze'de can kaybı 62 bin 622'ye yükseldi

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 61 artarak 62 bin 622'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 61 ölü ve 308 yaralının getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere dair toplam istatistiklere, bilgileri tamamlanıp ölümleri Adli Komite tarafından onaylanan 298 Filistinlinin de eklendiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 778 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 45 bin 632 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 76 kişinin öldürüldüğü, 15 bin 308 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yardım almaya çalışırken son 24 saatte 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 111'inin yaralandığı bilgisine yer verildi.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 114'ü çocuk olmak üzere 281'e çıktığı hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 622'ye, yaralıların sayısının 157 bin 673'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

