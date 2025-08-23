Ali Koç ile tartışmıştı! Tanju Özcan, Fenerbahçe camiasından özür diledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik paylaşımlarının ardından Koç tarafından telefonla arandığını söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Parasından aldığı cesaretle olsa gerek bana had bildirmeye kalktı. Tabii ki ağzının payını aldı" ifadelerini kullanmıştı. Taraftar gruplarının tepkisiyle karşılaşan Özcan, Fenerbahçe camiasından özür diledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaşadığı gerginlik sonrası özür mesajı paylaştı. Kötü bir niyetinin olmadığı belirten Özcan X hesabından 3 Temmuz sürecinde Meclis'te yaptığı konuşmanın görüntüsünü paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bazen algılar, gerçeklerin önüne geçebilmektedir. Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir spor kulübünün taraftarlarına yönelik hasmane bir tutum içerisinde bulunmadım. Ancak genel söylemlerim nedeniyle, halihazırda şahsıma karşı olumsuz bir tutum sergileyen bazı kişi ve gruplar, mizah amacıyla başlatılan bir süreci farklı şekilde yorumlayarak değerli Fenerbahçe taraftarlarını şahsıma karşı kışkırtmaya çalışmıştır. Bu süreçte herhangi bir kötü niyet taşımadığımı özellikle belirtmek isterim. Bununla birlikte, maksadımı aştığımı samimiyetle düşünen Fenerbahçe taraftarlarına, bu videoyu paylaşarak Fenerbahçe camiasına yanlış anlaşılmalar için özürlerimi iletiyorum."

Neler olmuştu?

Tanju Özcan, perşembe günü, sosyal medya hesabından, "Sayın Ali Koç, Bolu Fuarında resimde görünen aslanı satın aldım. Eğer üç iş günü içinde, Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca'yı Boluspor'a göndermezseniz bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, bu paylaşımın ardından, cuma günü, "Gündemde kalmak için Fenerbahçe'den anlamsızca transfer taleplerinde bulunarak prim yapmaya çalışan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a şuursuz sosyal medya paylaşımları için gerekli cevabı Başkanımız kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde açık ve net bir şekilde vermiştir." açıklamasını yapmıştı.

Tanju Özcan, Sertaç Komsuoğlu'nun bu açıklamasının ardından yeni bir paylaşım yapmıştı. Tanju Özcan'ın paylaşımı şu şekildeydi:

"Ali Koç biraz önce beni aradı. Parasından aldığı cesaretle olsa gerek bana had bildirmeye kalktı. Tabi ki ağzının payını da aldı.

Bak Ali Koç! Ben fabrikatör Vehbi Koç'un torunu değilim, orman köylüsü gariban Mehmet Özcan'ın torunuyum. Dedemin-Babamın paraları sayesinde bulunduğum noktalara gelmedim. Cumhuriyet'in faziletleri sayesinde iyi bir eğitim aldım ve halkın sevgisi ve desteği ile 6 sefer seçildim.

"Yalı çocuğu" şımarıklığıyla seçilmiş insanlara telefon edip hakaret etmeye bir daha kalkışma! Zira, para her yerde geçmez, her kuşun eti de yenmez. Doğru ben Fenerbahçeli değilim. Beni Sayın Aziz Yıldırım'a sorabilirsin. Fenerbahçe kulübüne 3 Temmuz Fetö kumpası kurulurken, çok büyük, paralı-pullu, anlı-şanlı Fenerbahçeliler kafasını kuma gömdüğü sırada, TBMM kürsüsünden bu kumpası ifşa eden tek Milletvekiliyim.

Fenerbahçeli taraftar derneklerinden Özcan'a tepki

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Ali Koç arasındaki tartışma sosyal medyada gündeme otururken, Fenerbahçeli taraftar gruplarından Özcan'a tepki geldi.

1907 Fenerbahçe Derneği, Özcan’ın paylaşımlarının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Seçilmiş bir kamu görevlisi olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, sosyal medyada seviyesiz bir ergen edasıyla yaptığı paylaşımları hayretle takip ediyoruz. Kendisinin sergilediği bu tavırlar, koskoca bir şehri yönetme sorumluluğunu taşıyan bir belediye başkanına yakışmayacak derecede hadsiz, ciddiyetsiz ve saygı sınırlarını aşan niteliktedir.

Özellikle belirtmek isteriz ki; sosyal medya üzerinden, "transfer talebi" adı altında Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gönderilen bu ucuz ve seviyesiz mesajlar, temsil ettiği makamın ciddiyetine gölge düşürmektedir. Bir belediye başkanının görevi, kendi şehrine hizmet etmek, sorunlarını çözmek ve halkına değer katmaktır; sosyal medyada gündem yaratmaya çalışmak değil.

Buradan Tanju Özcan'a açıkça sesleniyoruz:

Fenerbahçe Spor Kulübü ve Başkanı, hiçbir şekilde kişisel şovların, sosyal medya içeriklerinin ya da ucuz popülizmin aracı değildir. Camiamız, tarih boyunca olduğu gibi bugün de kulübümüzün başkanını ve değerlerini hedef alan her türlü saygısızlık karşısında dimdik durur, gereken cevabı en güçlü şekilde verir”

"Asli görevi olan belediye hizmetlerine odaklansın"

Özcan'a bir tepki de Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nden geldi. Dernekten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yönelik yaptığı ciddiyetsiz ve uygunsuz açıklamaları kınıyoruz. Sayın Özcan'a, popülist söylemler yerine asli görevi olan belediye hizmetlerine odaklanması ve temsil ettiği makamın gerektirdiği sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün değerlerini hedef alan her türlü girişime karşı duracağımızı ve kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz. Bu bağlamda, Fenerbahçe ismini siyasi çıkarlara veya yaklaşan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde kongre siyasetine alet etme çabalarının sonuna dek karşısında olduğumuzu bildiriyoruz. Saygılarımızla"