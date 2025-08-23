BIST 11.372
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarında ormanlık alanı yakmıştı! O şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında bölgede yanmaya başlayan kuru otlar vatandaşların da desteğiyle kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yangın sırasında olay yerinde bulunan S.A.H'nin bilgisine başvurdu.

YETKİLİLERE HABER VERDİLER

S.A.H, eşiyle spor yapmak için ODTÜ Ormanı'na girdikleri sırada 1,70–1,80 boylarında, mavi tişörtlü bir kişinin alandan çıktığını gördüklerini, ormana girdiklerinde ise 10 metre aralıklarla kuru otların yandığını fark ettiklerini söyledi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangını çıkardığı tespit edilen D.P. kısa sürede yakalandı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

