BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çanakkale'deki orman yangını 150 ağaç bulunan zeytinliği teğet geçti

Çanakkale'deki orman yangını 150 ağaç bulunan zeytinliği teğet geçti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsal alanda başlayıp ormana sıçrayan yangında, çevresindeki ağaçlar küle dönen 4,5 dönümlük zeytinlik düzenli bakımı yapıldığı için alevlerden etkilenmedi.

Abone ol

Gelibolu'nun Ilgardere köyü kırsalında dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın geniş alanda etkili oldu.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangından etkilenen ormanlık alanın yanı başındaki 4,5 dönümlük zeytinlikteki 150 ağaç alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.

Çevresi küle dönen Hüseyin Havuççu'ya ait zeytinliğin bakımının düzenli yapılması nedeniyle alevlerden etkilenmemesi dikkati çekti.

Çanakkale'deki orman yangını 150 ağaç bulunan zeytinliği teğet geçti - Resim: 0

"Çevresi temiz olmasaydı tamamen yanardı, kül olurdu"

Ilgardere köyündeki zeytinliğin sahibi Hüseyin Havuççu, AA muhabirine, yangın günü camiden çıktıktan sonra dumanları fark ettiklerini söyledi.

Çanakkale'deki orman yangını 150 ağaç bulunan zeytinliği teğet geçti - Resim: 1

Yangının rüzgarın etkisiyle köye doğru hızla geldiğini anlatan Havuççu, şöyle konuştu:

"Zeytinliğin etrafındaki her yer küle döndü. Zeytinliğim ağaçların altı temiz, alanın sürülmüş ve bakımlı olması nedeniyle zarar görmedi. Sadece yangının sıcaklığı nedeniyle birkaç ağaç zarar gördü. Ormana yakın olan ağaçların bazıları hafif zarar gördü. Biz önceden önlemimizi almıştık. Sürdük, bakımını yaptık. Etrafı temizdi. Çevresi temiz olmasaydı tamamen yanardı, kül olurdu."

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarında ormanlık alanı yakmıştı! O şüpheli tutuklandı.
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarında ormanlık alanı yakmıştı! O şüpheli tutuklandı.
6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı...
6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı...
Gazze'de can kaybı 62 bin 622'ye yükseldi
Gazze'de can kaybı 62 bin 622'ye yükseldi
Diyarbakır'da otomobil devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'da otomobil devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Balıkesir'de peş peşe deprem oldu! AFAD'dan açıklama
Balıkesir'de peş peşe deprem oldu! AFAD'dan açıklama
Milli okçular, Kanada'da dünya şampiyonu oldu
Milli okçular, Kanada'da dünya şampiyonu oldu
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Hiç kimse Cumhur İttifakı'nın arasına nifak tohumu saçamayacak"
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Hiç kimse Cumhur İttifakı'nın arasına nifak tohumu saçamayacak"
O saatlere dikkat! Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak...
O saatlere dikkat! Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak...
Denize girmek yasaklandı! Peş peşe açıklama geldi
Denize girmek yasaklandı! Peş peşe açıklama geldi
Genç oyuncu Atakan Özkaya baba acısı yaşıyor!
Genç oyuncu Atakan Özkaya baba acısı yaşıyor!
AK Partili Hüseyin Yayman'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki
AK Partili Hüseyin Yayman'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki
Kocaeli'de yangın çıktı alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı!
Kocaeli'de yangın çıktı alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı!