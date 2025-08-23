BIST 11.372
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki kıtlık ile ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in Gazze’de resmen kıtlık ilan etmesinin ardından yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, "Türkiye’nin Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteği ödün vermeden sürdüreceği” kaydedildi.

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuyla Gazze’de resmen kıtlık ilan edilmesi, uluslararası yankı uyandırdı.

Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı yazılı açıklamada, rapor ve BM Genel Sekreteri’nin değerlendirmelerinin, “Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımcı politikaların yol açtığı insani felaketin boyutlarını bir kez daha ortaya koyduğunu” vurguladı.

"Cezasızlık İsrail'i pervasız kılıyor"

Açıklamada, işlenen savaş suçlarının cezasız bırakılmasının İsrail'i cesaretlendirdiği belirtilerek, “İsrail’i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır” ifadesine yer verildi.

"Ateşkes ve insani koridor şart"

Gazze'ye insani koridor açılmasının öneminin vurgulandığı açıklamada, "Kalıcı bir ateşkesin sağlanması, sorumluların mahkemelerde hesap vermesinin temin edilmesi ve insani yardım koridorlarının kesintisiz açık tutulması, uluslararası hukukun ve insanlığın en temel yükümlülüklerindendir." ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye desteğini sürdürecek"

Açıklamanın sonunda ise Türkiye’nin, “Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteği ödün vermeden sürdüreceği” kaydedildi.

