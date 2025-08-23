Memur ve memur emeklileri için kritik toplantı! Karara itiraz edilemeyecek

Kamu Hakem Kurulu memur zammını görüşmek için ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kurulun 5 gün içerisinde vermesi gereken karar, kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Kamu Hakem Kurulu, memur maaşlarını görüşeceği çalışmalarına başladı. Kurul ilk toplantı için 14.30'da bir araya geldi. Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Kurulun çalışma takvimi, usul ve esasları görüşülerek karara bağlandı.

Kurul, yarın saat 11.00'de ikinci toplantısını yapacak.

11 üyeli Hakem Kurulu'nun 9 üyesi toplantıya katıldı. Toplantıda, Memur-Sen Konfederasyon'undan Sağlık-Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Kamu-Sen de vardı.

Memur-Sen'in, kurula başvurmayacaklarını açıklamasının ardından Kamu İşveren Heyeti, başvurusunu iletti.

Karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek

Kurulun 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor. Kurulun kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Memur-Sen'den yapılan yeni açıklamada, "Hakem kurulu, bu süreci iadey-i itibarı için iyi kullanmalı ve fırsatı değerlendirmelidir. Tekliflerimizin adil biçimde değerlendirilmesi Hakem Kurulu'nun sorumluluğundadır" denildi.

Kamu işvereninin teklifleri

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.

15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.