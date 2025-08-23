BIST 11.372
Abdullah Kavukçu'dan Barış Alper Yılmaz ile ilgili açıklama

Abdullah Kavukçu'dan Barış Alper Yılmaz ile ilgili açıklama

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının sebebini, "içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyet ve yönetimin ortak kararı" olarak açıkladı.

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Barış Alper Yılmaz'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı iddiaları üzerine sarı kırmızılı kulüpten bir açıklama geldi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

