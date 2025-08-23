Bakan Yerlikaya: Terörsüz bir geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Artık kardeşliğimizi büyüttüğümüz yeni bir döneme girdik. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, terörsüz bir Türkiye'ye, terörsüz bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Yerlikaya, şehir merkezindeki bir salonda düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak en temel görevlerinin, ülkenin huzur ve güvenliğini tesis etmek olduğunu söyledi.

Sorumluluklarını yazarken birinci sıraya huzur ve güvenliği koyduklarını vurgulayan Yerlikaya, "Vatandaşlarımız huzur ve güven iklimi içinde olmalı ki ülkemizi daha güçlü ve müreffeh kılabilelim. Huzuru ve güvenliği sağlayalım ki 86 milyon hep birlikte birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşayabilelim." diye konuştu.

Yerlikaya, terörün yıllar boyunca sadece canları hedef almakla yetinmediğini, kader ortağı olan milletin birliğini de hedef aldığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Baskıyı, şiddeti ve zulmü reva gördü. Üretime, altyapıya, milletimizin refahını artıracak yatırımlara harcanabilecek kaynakların israfına yol açtı. Ama tüm bu acı dolu günler inşallah artık geride kaldı. Artık kardeşliğimizi büyüttüğümüz yeni bir döneme girdik. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, terörsüz bir Türkiye'ye, terörsüz bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz."

"Trafik, kimsenin egolarını tatmin etme yeri değildir"

İçişleri Bakanlığı olarak terörle, zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla ve tüm suç odaklarıyla mücadele nasıl ki en önemli sorumluluk alanları ise trafik güvenliğini sağlamanın da birincil görevleri arasında yer aldığını dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstatistikler, bilimsel çalışmaların temelini oluşturur ve her bir veri, her bir rakam bize bir şeyler anlatır. Örneğin diyor ki rakamlar, ülkemizde maalesef geçen yıl yani 2024 yılında 6 bin 351 canımızı yitirdik trafik kazalarında. Bu her gün 17,4 insanımızı trafik kazalarında kaybettiğimiz anlamına geliyor. Her gün içimizden birileri evlat acısıyla yanıp tutuşuyor. Adımlarını yeni atmaya başlayan nice çocuklar maalesef öksüz ve yetim kalıyor. Bayramlarda boyunlar bükük kalıyor. Her gün sessizce eksiliyoruz ve ne yazık ki bu eksilmenin adı, trafik kazası."

Yerlikaya, trafik güvenliğinin toplumsal güvenliğin bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Trafik güvenliği, kara yolu ulaşımında, kazaların önlenmesi, can kayıplarının azaltılması, yaralanmaların en aza indirilmesi ve maddi zararların engellenmesi için alınan teknik, hukuki, sosyal ve idari önlemlerin bütünüdür. Tüm bu bütünü oluşturmamız için ihtiyacımız olan trafik kültürü inşa etmektir." ifadelerini kullandı.



Toplumdaki bireylerin kazalardan, doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenme olasılığını göz önünde bulundurduklarında trafik kazalarının sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Çünkü trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte aşırı hızla kazanacağınız 2 dakika, size bir şey kazandırmaz ama o hız, bir ailenin hayatını karartabilir." bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin, "Bir sürücü aracıyla, kadın bir sürücünün önünü kesiyor, yetmiyor, aracın üstüne çıkıyor, hınçla araca saldırıyor, hakaretler savuruyor. Trafik, kimsenin egolarını tatmin etme yeri değildir. Trafikte kabadayılık taslayan bu asfalt zorbalarına toleransımız sıfırdır." dedi.

- Artvin'de 6 organize suç örgütü çökertildi

Yerlikaya, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden, içinde birçok suç unsurunu barındıran organize suç örgütleriyle mücadeleyi diğer illerde olduğu gibi, Artvin'de de aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Artvin'de bu kabine döneminde düzenlenen operasyonlar sonucu 6 organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Yerlikaya, 70 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, ülkenin dört bir yanında asayiş, uyuşturucu, siber suçlar, düzensiz göç gibi vatandaşların huzurunu ve güvenliğini bozmaya yönelik her unsur karşısında tavizsiz bir duruş sergilediklerini dile getirdi.

Asayiş suçlarıyla mücadelede uygulamaya koydukları önleyici tedbirlerin suç sayılarını azalttığını, meydana gelen olaylarda aydınlatma oranlarını yukarıları taşıdığını aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bu kabine dönemimizde Artvin'de mal varlığına karşı işlenen suçlardan evden hırsızlık suçu olay sayısı 2022'de 87 idi. 2023'te 49'a, 2024'te ise 18'e düştü. Son 2 yılda olay sayısı yaklaşık yüzde 80 düştü. İş yerinden ve kurumdan hırsızlık sayısı, 2022'de 56'ydı. 2024'te ise bu sayı 21'e düştü yani yüzde 62,5 olay sayısında düşüş sağladık. Artvin'de yine bu kabine dönemimizde hapis yakalaması olan 702 şahsı yakalayarak adalete teslim ettik. 235 şahıs ise bu yılın son 7 ayında yakalandı."

- Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları

Bakan Yerlikaya, gençlerin geleceğini çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelere karşı mücadeleye durmadan devam ettiklerini söyledi.

Uyuşturucu illetine karşı verdikleri savaşta çok yönlü, kapsamlı ve bütüncül bir strateji izlediklerine dikkati çeken Yerlikaya, sokaklarda, mahallelerde, parklarda, okul çevrelerinde yani tüm kamusal alanlarda her türlü tedbiri aldıklarını, ekiplerle sürekli denetimler yaptıklarını belirtti.

Artvin'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu kabine dönemi itibarıyla 593 kilogram uyuşturucu, 10 bin 357 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 30 bin 838 kök kenevir ele geçirdiklerini ifade eden Yerlikaya, 32 kişinin tutuklandığını,18 kişi hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulandığını kaydetti.

Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"İçişleri Bakanlığı olarak, 675 bin personelimiz ve güçlü kurumsal kapasitemizle, güvenliği yeni nesil teknolojilerle bütünleştiriyor hem olaylara hızla müdahale ediyor hem de proaktif, insan odaklı ve stratejik bir bakış açısıyla iç güvenliği tesis ediyoruz. Her zaman söylüyoruz, ne diyoruz? 'Artvin'in huzuru, Türkiye'nin huzurudur' diyoruz. Artvinli kardeşlerimizin huzurunu bozmaya yeltenecek hiçbir tehdide fırsat vermeden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedefine kararlılıkla ilerliyoruz."