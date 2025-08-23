BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Çağla Şıkel paylaşmış tepki yağmıştı: Ozan Güven '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinin kadrosundan ayrıldı

Çağla Şıkel paylaşmış tepki yağmıştı: Ozan Güven '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinin kadrosundan ayrıldı

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası alan oyuncu Ozan Güven ile '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinde başrolde yer alacağını açıklayan manken Çağla Şıkel'e tepki yağmasının ardından Güven projeden ayrıldı.

Abone ol

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.

Çağla Şıkel Bulutsuz'a destek olmuştu

Manken ve sunucu Çağla Şıkel de daha önce yaptığı bir açıklamada "Şahısların kim olduğu, ünlü olup olmadığı beni hiç ilgilendirmiyor. Yarın bir gün ağabeyim olsa da fark etmez. Kadına, doğaya, çocuğa, hayvana, her türlü şiddete 'sonuna kadar hayır' diyoruz. Bunun için de adalet istiyoruz" diyerek Deniz Bulutsuz'a destek vermişti.

Takipçilerinden tepki çekti

Şıkel' önceki gün ise usta oyuncu Müjdat Gezen'in yönetmenliğini üstlendiği  '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinde Ozan Güven ile başrolde yer alacağını açıklaması hayranlarını kızdırdı.

"Nefis bir heyecan yaşıyorum. Provalar haftaya başlıyor" diyen Şıkel'e tepki yağmasının ardından Ozan Güven kadrodan ayrılma kararı aldı.

Çağla Şıkel paylaşmış tepki yağmıştı: Ozan Güven '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinin kadrosundan ayrıldı - Resim: 0

"Projeden affını talep etmiştir"

Tiyatrotr'den yapılan açıklamada "7 Kocalı Hürmüz Müzikali kadrosunda yer alan sanatçımız Ozan Güven, son günlerde yaşanan tartışmaların projeye ve ekip ruhuna zarar vermemesi adına projeden affını talep etmiştir. Ozan Güven'e bugüne kadar gösterdiği emek ve katkılar için teşekkür ederiz. 7 Kocalı Hürmüz Müzikali’ni siz değerli seyircilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yerlikaya: Terörsüz bir geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz
Bakan Yerlikaya: Terörsüz bir geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz
Konya'da traktör faciası! Römorkun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'da traktör faciası! Römorkun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Filenin Sultanları İspanya'yı dağıttı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı
Filenin Sultanları İspanya'yı dağıttı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı
Ömer Çelik'ten Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin paylaşım
Ömer Çelik'ten Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin paylaşım
Abdullah Kavukçu'dan Barış Alper Yılmaz ile ilgili açıklama
Abdullah Kavukçu'dan Barış Alper Yılmaz ile ilgili açıklama
Denizli'de orman yangını çıktı!
Denizli'de orman yangını çıktı!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki kıtlık ile ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki kıtlık ile ilgili açıklama
Memur ve memur emeklileri için kritik toplantı! Karara itiraz edilemeyecek
Memur ve memur emeklileri için kritik toplantı! Karara itiraz edilemeyecek
Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda 2 önemli eksik!
Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda 2 önemli eksik!
Ali Koç ile tartışmıştı! Tanju Özcan, Fenerbahçe camiasından özür diledi
Ali Koç ile tartışmıştı! Tanju Özcan, Fenerbahçe camiasından özür diledi
Çanakkale'deki orman yangını 150 ağaç bulunan zeytinliği teğet geçti
Çanakkale'deki orman yangını 150 ağaç bulunan zeytinliği teğet geçti
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarında ormanlık alanı yakmıştı! O şüpheli tutuklandı.
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarında ormanlık alanı yakmıştı! O şüpheli tutuklandı.