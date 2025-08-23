BIST 11.372
Şanlıurfa adeta yanıyor: Termometreler 55 dereceyi gösterdi

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterirken vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Şanlıurfa'nın başı sıcaklıklarla belada. Kentte etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

TERMOMETRE 55 DERECEYİ GÖSTERDİ

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 55 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

BAZI SOKAKLAR BOŞ KALDI

Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi. Vatandaşlardan Halil Gamsız, havaların sıcak ve bunaltıcı olduğunu belirterek, genellikle klimalı mekanlarda ve yeşil alanlarda serinlemeye çalıştığını söyledi.

