ÖSYM duyurdu: Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün uygulanan e-YDS 2025/9 İngilizce'nin değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Çok sayıda adayın heyecanla beklediği haber geldi. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/9 İngilizce) sonuçları açıklandı.
DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Konuya ilişkin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), internet sitesinden açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, bugün uygulanan e-YDS 2025/9 İngilizce'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
ADAYLAR, SONUÇLARA NEREDEN ERİŞEBİLECEK?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.