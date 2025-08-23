BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

ÖSYM duyurdu: Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM duyurdu: Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün uygulanan e-YDS 2025/9 İngilizce'nin değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Abone ol

Çok sayıda adayın heyecanla beklediği haber geldi. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/9 İngilizce) sonuçları açıklandı.

DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Konuya ilişkin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), internet sitesinden açıklama yapıldı. 

Açıklamaya göre, bugün uygulanan e-YDS 2025/9 İngilizce'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ADAYLAR, SONUÇLARA NEREDEN ERİŞEBİLECEK?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
Şanlıurfa adeta yanıyor: Termometreler 55 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa adeta yanıyor: Termometreler 55 dereceyi gösterdi
Bakan Göktaş: Gazze için harekete geçme vakti çoktan geldi
Bakan Göktaş: Gazze için harekete geçme vakti çoktan geldi
Yılmaz Tunç duyurdu: Trafikte yol kesene 3, havaya ateş açana 5 yıl hapis cezası
Yılmaz Tunç duyurdu: Trafikte yol kesene 3, havaya ateş açana 5 yıl hapis cezası
Çağla Şıkel paylaşmış tepki yağmıştı: Ozan Güven '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinin kadrosundan ayrıldı
Çağla Şıkel paylaşmış tepki yağmıştı: Ozan Güven '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinin kadrosundan ayrıldı
Bakan Yerlikaya: Terörsüz bir geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz
Bakan Yerlikaya: Terörsüz bir geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz
Konya'da traktör faciası! Römorkun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'da traktör faciası! Römorkun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Filenin Sultanları İspanya'yı dağıttı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı
Filenin Sultanları İspanya'yı dağıttı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı
Ömer Çelik'ten Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin paylaşım
Ömer Çelik'ten Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin paylaşım
Abdullah Kavukçu'dan Barış Alper Yılmaz ile ilgili açıklama
Abdullah Kavukçu'dan Barış Alper Yılmaz ile ilgili açıklama
Denizli'de orman yangını çıktı!
Denizli'de orman yangını çıktı!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki kıtlık ile ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki kıtlık ile ilgili açıklama