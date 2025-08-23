Beşiktaş milli yıldızı renklerine bağladı: 4 yıllık sözleşme yapıldı

Beşiktaş, aynı zamanda A Milli Takım'da forma giyen eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı 3+1 yıllık kontratla kadrosuna kattı.Abone ol
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz’la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz’a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."
Aynı zamanda Beşiktaş altyapısında yetişen Yılmaz, 2 yıl süreyle A Takım'da forma giymişti.
Süper Lig'de 52 maça çıkarken 4 gol atıp 7 asist yaptı. 2020-2021 sezonunda Süper Lig, 2021-2022'de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
Temmuz 2022'de 4 milyon Euro bedelle Beşiktaş'tan İskoçya ekibi Glasgow Rangers'a transfer oldu.
İskoçya Premiership'te 3 sezonda 43 maça çıkan Yılmaz, 1 gol atarken 3 asistlik katkı sağladı.
İlk A Milli Takım heyecanını 27 Mayıs 2021'de yaşayan sol bek oyuncusu, 4 yılda 7 maçta forma giydi.