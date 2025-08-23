BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş milli yıldızı renklerine bağladı: 4 yıllık sözleşme yapıldı

Beşiktaş milli yıldızı renklerine bağladı: 4 yıllık sözleşme yapıldı

Beşiktaş, aynı zamanda A Milli Takım'da forma giyen eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı 3+1 yıllık kontratla kadrosuna kattı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz’la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz’a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

Aynı zamanda Beşiktaş altyapısında yetişen Yılmaz, 2 yıl süreyle A Takım'da forma giymişti.

Süper Lig'de 52 maça çıkarken 4 gol atıp 7 asist yaptı. 2020-2021 sezonunda Süper Lig, 2021-2022'de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Temmuz 2022'de 4 milyon Euro bedelle Beşiktaş'tan İskoçya ekibi Glasgow Rangers'a transfer oldu.

İskoçya Premiership'te 3 sezonda 43 maça çıkan Yılmaz, 1 gol atarken 3 asistlik katkı sağladı.

İlk A Milli Takım heyecanını 27 Mayıs 2021'de yaşayan sol bek oyuncusu, 4 yılda 7 maçta forma giydi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi
Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi
ÖSYM duyurdu: Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu: Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
Şanlıurfa adeta yanıyor: Termometreler 55 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa adeta yanıyor: Termometreler 55 dereceyi gösterdi
Bakan Göktaş: Gazze için harekete geçme vakti çoktan geldi
Bakan Göktaş: Gazze için harekete geçme vakti çoktan geldi
Yılmaz Tunç duyurdu: Trafikte yol kesene 3, havaya ateş açana 5 yıl hapis cezası
Yılmaz Tunç duyurdu: Trafikte yol kesene 3, havaya ateş açana 5 yıl hapis cezası
Çağla Şıkel paylaşmış tepki yağmıştı: Ozan Güven '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinin kadrosundan ayrıldı
Çağla Şıkel paylaşmış tepki yağmıştı: Ozan Güven '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinin kadrosundan ayrıldı
Bakan Yerlikaya: Terörsüz bir geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz
Bakan Yerlikaya: Terörsüz bir geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz
Konya'da traktör faciası! Römorkun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'da traktör faciası! Römorkun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Filenin Sultanları İspanya'yı dağıttı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı
Filenin Sultanları İspanya'yı dağıttı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı
Ömer Çelik'ten Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin paylaşım
Ömer Çelik'ten Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin paylaşım
Abdullah Kavukçu'dan Barış Alper Yılmaz ile ilgili açıklama
Abdullah Kavukçu'dan Barış Alper Yılmaz ile ilgili açıklama