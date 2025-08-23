BIST 11.372
Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Skriniar, 51. dakikada Archie Brown ve 66. dakikada Talisca kaydetti. Kocaelispor'un tek golünü 22. dakikada Brunı Petkovic attı. 

Bu sonucun ardından bu sezonki ilk galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 4'e yükseltirken Kocaelispor henüz puanla tanışamadı. 

Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'yle karşılaşacak. Kocaelispor ise sahasında Kayserispor'u konuk edecek. 

Fenerbahçe bu sezon ilk kez kazandı

Bu sezon ligde iki karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe geçen hafta Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler ilk galibiyetini almış oldu. Fenerbahçe'nin Alanyaspor'la karşılaşacağı ilk hafta karşılaşması ertelenmişti. 

16 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor ise üçüncü maçından da mağlup ayrıldı. İlk hafta Trabzonspor'a ikinci hafta ise Samsunspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Kocaelispor, üçüncü maçında da Fenerbahçe'ye 3-1 kaybederek henüz puanla tanışamadı.

