Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cesedine ulaşıldı

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan kayıp iş insanı Halit Yukay’ı (43) arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Abone ol

Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında bir ceset tespit edildi.

Balıkesir Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı unsurlar tarafından yürütülen arama faaliyetleri neticesinde 23 Ağustos 2025 günü saat 19.00 sularında Halit Yukay isimli kazazedenin cansız bedeni olduğu değerlendirilen bir ceset, dalgıçların envanterinde bulunan yandan taramalı sonar ve ROV cihazları vasıtasıyla muhtemel çatma noktası olarak belirlenen datum noktasına yakın bir alanda 68 metre derinlikte deniz tabanında tespit edilmiştir. Kazazedenin cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalara devam edilmektedir."

GEMİ KAPTANI TUTUKLANMIŞTI

Halit Yukay, 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.



Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti. Tekne içinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.



Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

CANSIZ BEDENİ 68 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni kazanın olduğu bölge olarak değerlendirilen bölgeden 68 metre derinlikte bulundu. Cenazenin yeni yanal tarama cihazıyla tespit edilirken, ROV cihazıyla da görüntüler teyit edildi. Çanakkale, Samsun, Yalova ve İzmir’den gelen kurbağa adamlar, Halit Yukay’ın cansız bedenini çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.