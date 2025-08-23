Galatasaray'da Barış Alper krizi büyüyor

Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda transfer durumu yılan hikayesine dönen ve antrenmanlara çıkmayan milli futbolcunun, son idmana da katılmadığı belirtildi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın transfer krizi devam ediyor. NEOM SC'ye transferine henüz onay çıkmayan milli futbolcu, sarı-kırmızılıların gerçekleştirdiği son antrenmanda da yer almadı.

HT Spor'un haberine göre, Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın Kayserispor kafilesinde çok büyük olasılıkla yer almayacak.

3-4 gündür antrenmanlara çıkmayan yıldız futbolcunun bu davranışının sebebi de belli oldu.

Barış Alper Yılmaz'ın sabah saatlerinde Kemerburgaz Tesisleri'ne gittiği ve son idmana da katılmayacağını bildirdiği aktarıldı.

Barış Alper'in "Kendimi çok kötü hissediyorum" diyerek antrenmanda yer almadığı ifade edildi.