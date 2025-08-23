Zelenski'den, Trump'ı çıldırtacak savaş duyurusu!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’nın "Ulusal Bayrak Günü" dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. Zelenski, "Topraklarımızı işgalcilere teslim etmeyeceğiz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ülkesinin "Ulusal Bayrak Günü"nü kutladı.

Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen tarihi barış zirvesi ve Avrupalı liderlerin katılımıyla Beyaz Saray'da Trump ile yaptığı savaş zirvesi sonrası oluşan barış iklimine ilişkin önemli mesajlar verdi.

'TOPRAKLARIMIZI İŞGALCİLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ'

Zelenski paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Bu bayrak, Rus esaretinden kurtardığımız insanlar için kurtuluş hissi yaratıyor. Ukrayna bayrağını gördüklerinde, kötülüğün geçtiğini anlıyorlar. Bu bayrak, Ukrayna'nın geçici olarak işgal altındaki bölgelerinde yaşayan birçok insan için bir hedef ve hayaldir. Ve onlar bu bayrağı koruyorlar, çünkü biliyorlar ki: topraklarımızı işgalcilere teslim etmeyeceğiz.

Bu bayrak, yüzbinlerce askerimiz için en değerli şeyi simgeliyor. Tüm Ukrayna'dan gelen erkekler ve kadınlar, sadece şu ya da bu bölgeyi, sadece Vovchansk ya da Dobropillya'yı değil, tüm Ukrayna'yı savunuyorlar ve hayatlarını riske atarak tüm devletimizin yaşam hakkını savunuyorlar. Yaşasın Ukrayna! Mavi-sarı bayrağımız daima gururlu olsun! Bayrak Günü kutlu olsun, sevgili Ukraynalılar!''

TRUMP 'KİMİN SUÇU OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamalarda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ilişkin birçok şeyden memnun olmadığını vurgulayarak Rusya Devlet Başkanı Putin'e "daha hızlı ve somut adımlar atması" çağrısında bulunmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da bulunan bir ABD fabrikasına hava saldırısı düzenlemesiyle ilgili fikri sorulan Trump, "Bu konuda mutlu olmadığımı Putin'e söyledim. Bundan memnun değilim, bu savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim. Neler olacağını göreceğiz. Sanırım önümüzdeki iki hafta içinde, işlerin nereye gideceğini göreceğiz." diye konuşmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'e barış süreciyle ilgili olarak "birkaç hafta" süre verdiğini dile getiren Trump, Rusya ile Ukrayna'nın 2 hafta içinde bir araya gelip gelmeyeceğini yakından takip edeceğini ve ona göre kararını vereceğini söylemişti.

Trump, şöyle konuştu:

"2 hafta içinde Rusya'nın ve açıkçası Ukrayna'nın tutumunu göreceğimizi düşünüyorum. Eğer anlaşma yapmazlarsa bunun kimin suçu olduğunu göreceğiz. Sonra ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak. Bu karar, ya (Rusya'ya) büyük çaplı yaptırımlar veya gümrük vergileri uygulayabileceğimiz ya da hiçbir şey yapmayıp 'Bu sizin savaşınız' diyeceğimiz bir karar olacak."

ABD Başkanı, Rusya ile Ukrayna'nın bir araya gelmesi gerektiği vurgusunu yineleyerek, kendisinin de gerekmesi halinde bu toplantıya katılmaya hazır olduğunu belirtmişti.