İran'ın güneydoğusunda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 6 militan öldürüldü

İran'ın son günlerde silahlı saldırılara sahne olan Sistan ve Beluçistan eyaletinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 6 militanın öldürüldüğü bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin hayati merkezlerinden birine saldırı için doğu sınırlarından ülkeye giren silahlı bir gruba güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 militan öldürüldü, 2 militan da yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu kişilerin yabancı uyruklu olduğu ve üzerlerinde lazer donanımlı roket atarlar Amerikan yapımı M4 ve M16 makineli tüfekler, çok sayıda bomba, patlayıcı yelekler ve teçhizatın ele geçirildiği aktarıldı.

Çatışma sırasında İran tarafından da 2 istihbarat görevlisi ve 1 polis yaralandı.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaleti son zamanlarda ülkede terör örgütü kabul edilen Ceyşu'l Adl adlı örgüt tarafından düzenlenen saldırılara sahne olmuştu. Eyalette dün 5 polis öldürülmüştü.