BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92
HABER /  DÜNYA

İran'ın güneydoğusunda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 6 militan öldürüldü

İran'ın güneydoğusunda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 6 militan öldürüldü

İran'ın son günlerde silahlı saldırılara sahne olan Sistan ve Beluçistan eyaletinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 6 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Abone ol

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin hayati merkezlerinden birine saldırı için doğu sınırlarından ülkeye giren silahlı bir gruba güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 militan öldürüldü, 2 militan da yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu kişilerin yabancı uyruklu olduğu ve üzerlerinde lazer donanımlı roket atarlar Amerikan yapımı M4 ve M16 makineli tüfekler, çok sayıda bomba, patlayıcı yelekler ve teçhizatın ele geçirildiği aktarıldı.

Çatışma sırasında İran tarafından da 2 istihbarat görevlisi ve 1 polis yaralandı.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaleti son zamanlarda ülkede terör örgütü kabul edilen Ceyşu'l Adl adlı örgüt tarafından düzenlenen saldırılara sahne olmuştu. Eyalette dün 5 polis öldürülmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti
İsrailliler, Gazze kentini işgal kararına karşı esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi
İsrailliler, Gazze kentini işgal kararına karşı esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi
Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cesedine ulaşıldı
Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cesedine ulaşıldı
Olimpiakos'un galibiyetinde milli oyuncu Yusuf Yazıcı'dan "gol" katkısı
Olimpiakos'un galibiyetinde milli oyuncu Yusuf Yazıcı'dan "gol" katkısı
Başkentte trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Başkentte trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Galatasaray'da Barış Alper krizi büyüyor
Galatasaray'da Barış Alper krizi büyüyor
Ordu'da çıkan orman yangını söndürüldü
Ordu'da çıkan orman yangını söndürüldü
Pakistan'dan Gazze'ye destek: 100 tonluk gıda yardımı gönderdi
Pakistan'dan Gazze'ye destek: 100 tonluk gıda yardımı gönderdi
Tokat'taki orman yangını kontrol altına alındı
Tokat'taki orman yangını kontrol altına alındı
Zelenski'den, Trump'ı çıldırtacak savaş duyurusu!
Zelenski'den, Trump'ı çıldırtacak savaş duyurusu!
İbrahim Yumaklı'dan Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin açıklama
İbrahim Yumaklı'dan Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin açıklama
Beşiktaş milli yıldızı renklerine bağladı: 4 yıllık sözleşme yapıldı
Beşiktaş milli yıldızı renklerine bağladı: 4 yıllık sözleşme yapıldı