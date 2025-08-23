Süper Lig maçı nefesleri kesti! 90+5'te kazandılar

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Mücadelede Gençlerbirliği'nin golünü 8. dakikada Zuzek kaydederken Gaziantep FK'nın galibiyet gollerini 44. dakikada Sorescu ile 90+5. dakikada Maxim attı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 3'e yükseltirken Gençlerbirliği henüz puanla tanışamadı.
Gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Gençlerbirliği ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.