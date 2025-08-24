Milan sezona sahasında berbat bir başlangıç yaptı

İtalya Serie A'nın 1. hafta maçında Milan, sahasında ligin yeni ekibi Cremonese'ye 2-1 mağlup oldu.Abone ol
Milan, Serie A'da sezona sahasında Cremonese mağlubiyetiyle başladı
İSTANBUL (AA) - İtalya Serie A'nın 1. hafta maçında Milan, sahasında ligin yeni ekibi Cremonese'ye 2-1 mağlup oldu.
Giuseppe Meazza Stadı'ndaki karşılaşmada, konuk ekip 28. dakikada Federico Baschirotto ile öne geçerken Milan, 45+1'de Strahinja Pavlovic ile beraberliği yakaladı.
Maçın 61. dakikasında Federico Bonazzoli'nin attığı "vole" golüyle tekrar öne geçen Cremonese, sahadan 2-1 galip ayrıldı.