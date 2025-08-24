BIST 11.372
Akın Gürlek ile görüşen Şamil Tayyar'dan İBB soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalar

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB soruşturmasında sürecin uzadığını ve 4 ayrı iddianame ile Eylül ayında yargılamaların başlanacağını duyurdu.

AK Parti'li Tayyar, bu akşam yaptığı sosyal medya paylaşımında İBB soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tayyar, son dönemde İBB soruşturmasına ilişkin yapılan tartışmaların iddianamenin hazırlanması ve itirafçı Aziz İhsan Aktaş odağında toplandığını söyleyerek MHP kanadında da rahatsızlık oluşturduğunu yazdı.

Tayyar, açıklamasının devamında İBB soruşturmasının 4 iddianame şeklinde hazırlandığını ve en geç Ekim ayında yargılamanın başlayacağını ifade etti.

Şamil Tayyar'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"İBB soruşturması.
Son dönem tartışmalar 2 konu üzerinde yoğunlaştı:
1/İddianamenin teslim takvimi. 2/Aziz İhsan Aktaş’ın durumu.
Her itirafla derinleşen soruşturmanın seyri, sorgu sürecini uzatınca, haliyle homurdanmalar başladı.
Devlet Bey de diğer MHP’li yöneticiler de şüpheli yakınları da kaygılarını dile getirdiler.
Doğrudur, süre uzadıkça spekülasyonlar artıyor, siyaset gerginleşiyor, toplum huzursuzlanıyor.
Duydum ki soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi yazmaya başlamış.
Fakat, beklentinin aksine 4 ayrı iddianame olacakmış.
İlki, Eylül’de mahkemeye sunulacak, diğer üçü Ekim’de.
Takvim aksamazsa Eylül’de, en geç Ekim’de mahkeme safhası başlıyor.
Yılbaşına kalmadan sürecin 2/3 ay öne çekilmesi, her açıdan önemli.
Diğer mevzuya gelince.
İtirafçı Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsinin kaldırılması sonrası tehdit nedeniyle İstanbul Valiliği 1 koruma tahsis etmiş. Zaten kendisinin 15/20 civarında özel koruması varmış.
Özetle, Eylül’de mahkeme kuruluyor.
Herkes eteğindeki taşı dökecek."

Ne olmuştu?

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, geçtiğimiz günlerde Rezan Epözdemir davası sonrası başlayan tartışmaların devamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile görüştüğünü söylemiş "Akın Gürlek Başsavcımızla da görüştüm bugün, çok kararlı ve kendinden emindi. Yargıda FETÖ’den sonra yeni bir temizlik için tarihi fırsat. Dilerim, heba edilmez. Edilmeyecek gibi gözüküyor." ifadelerini kullanmıştı.

