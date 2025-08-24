İsrail'den İran'a gözdağı KC-46 sipariş etti

İsrail, "İran'ın iç kesimlerinde sürdürülebilir hava operasyonları gerçekleştirebilmek için" Boeing'den takviye yapıyor.

Abone ol

İsrail, İran'a karşı uzun menzilli saldırı kapasitesini artırmak için iki hava ikmal uçağı daha alıyor.

İsrail basınından Ynet News'ün aktardığına göre Tel Aviv yönetimi, Boeing'le yapılan 500 milyon dolarlık anlaşmanın bir parçası olarak, filosunu 6'ya çıkaracak iki Boeing KC-46'yı sipariş etti.

Haberde, "Bu hamle, İran'ın iç kesimlerinde sürdürülebilir hava operasyonları gerçekleştirmeyi ve Tahran'a karşı gelecekteki muharebe turlarını kısaltmayı amaçlıyor" denildi.

Yeni KC-46'lar, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarda ve İran'la 12 günlük savaşta kullanılan mevcut ikmal filosunun yerini alacak. İsrail Kanal 12'ye göre hazirandaki savaş sırasında İsrail hava kuvvetleri, İran üzerinde hava üstünlüğü sağlamıştı.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın askeri ve nükleer bölgelerine sürpriz bir saldırı dalgası başlatmış, 276'si sivil, bin 62 kişi hayatını kaybetmişti. İran'ın misillemelerinde ise İsrail'de 31 sivil ölmüştü.

ABD arabulucuğundaki ateşkese rağmen İran ve İsrail'in silahlı kuvvetleri yeni bir çatışmaya karşı hazırlık yapmaya devam ediyor.