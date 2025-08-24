BIST 11.372
Günlük elektrik tüketim verileri açıklandı! İhracat rakamları sevindirdi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 97 bin 735 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 81 bin 298 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 298 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 37 bin 23 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 97 bin 735 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 81 bin 298 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

NE KADAR İHRAÇ ETTİK?

Türkiye, dün 21 bin 110 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 673 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

