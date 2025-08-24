BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92
HABER /  GÜNCEL

Mersin'de can pazarı: 1'i çocuk 2 ölü 10 yaralı

Mersin'de can pazarı: 1'i çocuk 2 ölü 10 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Abone ol

Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildiği öğrenilen öğrencileri taşıyan Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkisinde D-400 kara yolunun kenarında duran 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirleme göre 1'i çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüs şoförünün uyuya kaldığı iddiası

Tır sürücüsü Mahmut Ş, gazetecilere, aracının freninde arıza oluştuğunu söyledi.

Bunun üzerine tırını durdurduğunu dile getiren Mahmut Ş, şöyle konuştu:

"Arızayı tespit etmek için emniyet şeridine girip durdum. Tam arabadan ineceğim esnada aşırı şiddetli ses geldi. Kendi tarafımdan inemedim. Diğer taraftan inince servis aracının bize çarptığını gördüm. Servis şoförüne 'Abi önüne biri mi çıktı, niye bu tarafa geldin ve bize çarptın?' diye sordum. 'Uyuklamışım' dedi. Herhalde yorgun, Diyarbakır'dan geliyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı
Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı
Çocuklar arasında ölüm oyunu
Çocuklar arasında ölüm oyunu
TSK'dan dev hamle! Suriye askeri eğitim için harp okulu kuracak...
TSK'dan dev hamle! Suriye askeri eğitim için harp okulu kuracak...
İsrail'den İran'a gözdağı KC-46 sipariş etti
İsrail'den İran'a gözdağı KC-46 sipariş etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık o isim kullanılmayacak...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık o isim kullanılmayacak...
Mourinho iki yerli oyuncunun performansını övdü: İkisi de çok iyilerdi
Mourinho iki yerli oyuncunun performansını övdü: İkisi de çok iyilerdi
Akın Gürlek ile görüşen Şamil Tayyar'dan İBB soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalar
Akın Gürlek ile görüşen Şamil Tayyar'dan İBB soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalar
Özlem Çerçioğlu'ndan 'İzmir'den adaylık' iddiasına ilişkin açıklama
Özlem Çerçioğlu'ndan 'İzmir'den adaylık' iddiasına ilişkin açıklama
Alperen Şengün yıldızlaştı Türkiye Karadağ'ı yendi
Alperen Şengün yıldızlaştı Türkiye Karadağ'ı yendi
Milan sezona sahasında berbat bir başlangıç yaptı
Milan sezona sahasında berbat bir başlangıç yaptı
Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
İtalya Serie A'nın açılış maçında Napoli, Sassuolo'yu 2-0 mağlup etti
İtalya Serie A'nın açılış maçında Napoli, Sassuolo'yu 2-0 mağlup etti