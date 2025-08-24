BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92
HABER /  POLİTİKA

Abdullah Öcalan'a af iddiasıyla ilgili AK Parti kaynaklarından açıklama

Abdullah Öcalan'a af iddiasıyla ilgili AK Parti kaynaklarından açıklama

Abdullah Öcalan'a af çıkarılacağı iddiasıyla ilgili AK Parti kaynakları “Kimse Öcalan’a af getirilmesini beklemesin. Bunu kesinlikle gündeme getirmeyeceğimizi, örgütle herhangi bir pazarlık olmadığını tekrar tekrar anlatıyoruz. Zaten kendisi de İmralı’dan çıkmak istemiyor” dedi.

Abone ol

AK Parti kaynakları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan süreçle ilgili gerçekleştirdiği saha araştırmalarını aktardı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a af getirilip getirilmeyeceğinin vatandaşın kafasında bir soru işareti olduğunu anlatan kaynaklar, iddiaları yalanladı.

"Bazı çevreler de yanlış bilgilerle vatandaşın kafasını karıştırıyor"

Türkiye gazetesinin aktardığına göre, AK Partililer sahadaki tespitlerini şöyle sıralıyor:

“Sürecin Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli tarafından sahiplenilmesi, vatandaş nezdinde bir güven oluşturmuş. Ama bir merak da söz konusu. Konu Öcalan’a gelince kafalarında çok soru işareti var. Bazı çevreler de yanlış bilgilerle vatandaşın kafasını karıştırıyor. Nereye gitsek, ‘Öcalan’a af gelecek mi’ sorusu ile karşılaşıyoruz. Böyle bir durumun olmadığını, gelecekte de olmayacağını anlatıyoruz. Sürecin sonunda herkes Öcalan’a af olmayacağını görecek. Zaten kendisi de İmralı’dan çıkmak istemiyor.

Bunları vatandaşa bizzat anlatıyoruz. Burada önemli olan dünyada bu kadar kriz varken bölgemizde yaşanan gelişmeler ortada dururken, Türkiye kendi iç sorunlarına boğulmamalıdır. İçine kapanmamalıdır. Terörsüz Türkiye süreci de bir anlamda iç cephenin güçlendirilmesi için başlatıldı. Devlet tüm dikkati ve özeni ile süreci işletiyor. Bunları anlatıyoruz. Kimse Öcalan’a af getirilmesini beklemesin. Bunu kesinlikle gündeme getirmeyeceğimizi, örgütle herhangi bir pazarlık olmadığını tekrar tekrar anlatıyoruz. Bir ay önceye göre, vatandaşın kafası netleşmiş görünüyor.”

ÖNCEKİ HABERLER
Deprem konutları için 36 milyar liralık yol yatırımı
Deprem konutları için 36 milyar liralık yol yatırımı
Günlük elektrik tüketim verileri açıklandı! İhracat rakamları sevindirdi
Günlük elektrik tüketim verileri açıklandı! İhracat rakamları sevindirdi
Aldatıcı hac reklamları çoğaldı Bakanlık harekete geçti
Aldatıcı hac reklamları çoğaldı Bakanlık harekete geçti
Mersin'de can pazarı: 1'i çocuk 2 ölü 10 yaralı
Mersin'de can pazarı: 1'i çocuk 2 ölü 10 yaralı
Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı
Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı
Çocuklar arasında ölüm oyunu
Çocuklar arasında ölüm oyunu
TSK'dan dev hamle! Suriye askeri eğitim için harp okulu kuracak...
TSK'dan dev hamle! Suriye askeri eğitim için harp okulu kuracak...
İsrail'den İran'a gözdağı KC-46 sipariş etti
İsrail'den İran'a gözdağı KC-46 sipariş etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık o isim kullanılmayacak...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık o isim kullanılmayacak...
Mourinho iki yerli oyuncunun performansını övdü: İkisi de çok iyilerdi
Mourinho iki yerli oyuncunun performansını övdü: İkisi de çok iyilerdi
Akın Gürlek ile görüşen Şamil Tayyar'dan İBB soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalar
Akın Gürlek ile görüşen Şamil Tayyar'dan İBB soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalar
Özlem Çerçioğlu'ndan 'İzmir'den adaylık' iddiasına ilişkin açıklama
Özlem Çerçioğlu'ndan 'İzmir'den adaylık' iddiasına ilişkin açıklama