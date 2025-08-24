BIST 11.372
Deprem konutları için 36 milyar liralık yol yatırımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen afet konutlarına erişimi sağlayacak yolların büyük bölümünün tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, toplam 370,5 kilometrelik yol projesinin 237,4 kilometrelik kısmının bitirildiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapımı hızla devam eden afet konutlarına güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanması amacıyla başlatılan yol yapım çalışmalarını değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, “8 ilde 32 farklı lokasyonda 78 bin 290 konut için 36 milyar liralık proje bedeli ile toplam 370,5 kilometrelik deprem  konut yolu projelendirdik.” dedi.

Bakan Uraloğlu, bugüne kadar 23 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini belirterek, “8 ilde bugüne kadar 237,4 kilometrelik deprem konutları bağlantı ve imar yolunu tamamlayarak trafiğe açtık, 133,1 kilometrelik yolda ise çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapımı devam eden konutlar ile eş zamanlı olarak yollarımızı da hizmete açacağız.” değerlendirmesinde bulundu. Yapımı tamamlanan ve devam eden kesimler hakkında bilgi veren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Osmaniye’de 42,4 kilometrelik yolun 23,4 kilometresi, Hatay’da 117,8 kilometrelik yolun 86,9 kilometresi, Kahramanmaraş’ta 42 kilometrelik yolun 23,9 kilometresi tamamlandı. Malatya’da 45,4 kilometrelik deprem konut yolunun 36,5 kilometresi, Şanlıurfa’da 53,1 kilometrelik yolun 21 kilometresi, Diyarbakır’da 55,5 kilometrelik yolun 40,4 kilometresi ve Kilis’te 7,6 kilometrelik kesimin 5,3 kilometresi hizmete alındı. Adana’daki 6,7 kilometrelik kesimde ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.”

Hasar Gören Yolların Onarımı

Deprem bölgesinde yer alan 9 bin 176 kilometrelik yol ağının yalnızca yüzde 2’sini oluşturan 184 kilometrelik kesimde hasar meydana geldiğini hatırlatan Uraloğlu, “11 ilimizdeki yol ağının yüzde 98’i depremden etkilenmedi. Hasar gören kesimleri ise hızla onardık.” dedi. Bakan Uraloğlu, yapılan yatırımlar sayesinde bölgedeki karayolu ulaşımının yeniden güvenli, hızlı ve konforlu hale getirildiğini vurguladı.

