Togg'un sedan modeline iki renk daha oluşturuldu

Türkiye'nin doğuştan elektrikli otomobili Togg, SUV aracından sonra sedan aracını Eylül ayında satışa sunmaya hazırlanıyor. Testleri tamamlanan ve reklam çekimleri yapılan Togg T10F için iki renk daha oluşturuldu.

Abone ol

Mardin ve Urla isimleriyle anılacak olan renkler Instagram'da hikaye gif'leri arasında yerini aldı.

Mardin rengi, yöresel badem şekerini örnek aldı ve sıcak tonlarda bulunuyor. Urla rengi ise Ege'nin yeşilinden esinlendi. Böylece Togg'un renk kartelası sekize yükselmiş oldu.



MENZİLİ YÜKSELTİLDİ

Sedan olarak satışa sunulacak model olan T10F'in menzili güncellendi. 600 kilometre civarında menzile sahip olacağı duyurulan otomobilin net menzili WLTP'ye göre 623 kilometre oldu.





SON MODEL TEKNOLOJİ

WLTP standartlarına göre 623 kilometreye kadar menzil sunan T10F, yalnızca 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor. 0’dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşan model, 218 beygir gücüne sahip elektrikli motoruyla performans konusunda da iddialı.

T10F’in iç tasarımı da teknolojiyle şekillendirildi. Araçta 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı ile birlikte toplamda 41,3 inçlik bir dijital ekran alanı bulunuyor.

Dijital kokpit, hızlı mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası gibi teknolojilerle donatılan araç, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.