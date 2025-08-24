BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Togg'un sedan modeline iki renk daha oluşturuldu

Türkiye'nin doğuştan elektrikli otomobili Togg, SUV aracından sonra sedan aracını Eylül ayında satışa sunmaya hazırlanıyor. Testleri tamamlanan ve reklam çekimleri yapılan Togg T10F için iki renk daha oluşturuldu.

Abone ol

Mardin ve Urla isimleriyle anılacak olan renkler Instagram'da hikaye gif'leri arasında yerini aldı.

Mardin rengi, yöresel badem şekerini örnek aldı ve sıcak tonlarda bulunuyor. Urla rengi ise Ege'nin yeşilinden esinlendi. Böylece Togg'un renk kartelası sekize yükselmiş oldu.

MENZİLİ YÜKSELTİLDİ

Sedan olarak satışa sunulacak model olan T10F'in menzili güncellendi. 600 kilometre civarında menzile sahip olacağı duyurulan otomobilin net menzili WLTP'ye göre 623 kilometre oldu.

Togg'un sedan modeline iki renk daha oluşturuldu - Resim: 0

SON MODEL TEKNOLOJİ

WLTP standartlarına göre 623 kilometreye kadar menzil sunan T10F, yalnızca 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor. 0’dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşan model, 218 beygir gücüne sahip elektrikli motoruyla performans konusunda da iddialı.

T10F’in iç tasarımı da teknolojiyle şekillendirildi. Araçta 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı ile birlikte toplamda 41,3 inçlik bir dijital ekran alanı bulunuyor.

Dijital kokpit, hızlı mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası gibi teknolojilerle donatılan araç, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
30 ilde 312 arsa satılacak! 307 bin liradan başlıyor
30 ilde 312 arsa satılacak! 307 bin liradan başlıyor
Abdullah Öcalan'a af iddiasıyla ilgili AK Parti kaynaklarından açıklama
Abdullah Öcalan'a af iddiasıyla ilgili AK Parti kaynaklarından açıklama
Deprem konutları için 36 milyar liralık yol yatırımı
Deprem konutları için 36 milyar liralık yol yatırımı
Günlük elektrik tüketim verileri açıklandı! İhracat rakamları sevindirdi
Günlük elektrik tüketim verileri açıklandı! İhracat rakamları sevindirdi
Aldatıcı hac reklamları çoğaldı Bakanlık harekete geçti
Aldatıcı hac reklamları çoğaldı Bakanlık harekete geçti
Mersin'de can pazarı: 1'i çocuk 2 ölü 10 yaralı
Mersin'de can pazarı: 1'i çocuk 2 ölü 10 yaralı
Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı
Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı
Çocuklar arasında ölüm oyunu
Çocuklar arasında ölüm oyunu
TSK'dan dev hamle! Suriye askeri eğitim için harp okulu kuracak...
TSK'dan dev hamle! Suriye askeri eğitim için harp okulu kuracak...
İsrail'den İran'a gözdağı KC-46 sipariş etti
İsrail'den İran'a gözdağı KC-46 sipariş etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık o isim kullanılmayacak...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık o isim kullanılmayacak...
Mourinho iki yerli oyuncunun performansını övdü: İkisi de çok iyilerdi
Mourinho iki yerli oyuncunun performansını övdü: İkisi de çok iyilerdi