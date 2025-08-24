BIST 11.372
Volodimir Zelenskiy: Ukrayna, kurban değil bir savaşçıdır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 34. Bağımsızlık Günü'nde "güvenlik ve barış içinde yaşanabilecek, güçlü ülke" inşa etme hedefini açıkladı.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ülkesinin 34. Bağımsızlık Günü dolayısıyla video mesaj paylaştı.

Başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda konuşan Zelenskiy, Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan bu alanın önemine dikkati çekti.

"Güvenlik ve barış içinde yaşanabilecek kadar güçlü" Ukrayna'yı inşa edeceklerini vurgulayan Zelenskiy, "Böylece çocuklarımız ve torunlarımız, burada, Bağımsızlık Meydanı'mızda, bayraklarımızın altında ve topraklarımızda Bağımsızlık Günü'nü kutlayacaklar." dedi.

Zelenskiy, "güçlü, eşit, bağımsız ve Avrupalı Ukrayna"yı hedeflediklerini dile getirdi.

Ukrayna'nın sadece bağımsız bir ülke olmadığı, Avrupa ve dünya için de "güçlü müttefik" olduğu değerlendirmesini yapan Zelenskiy, "Ukrayna, kurban değil bir savaşçıdır." diye konuştu.

Zelenskiy, ülkesinin "gerekenlerin hayata geçirilmesi için gerekli iradeye sahip olduğunu" söyledi.

