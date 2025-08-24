BIST 11.372
Beşiktaş'ta 3 katlı binada yangın çıktı korkulan oldu

Beşiktaş'ta 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dar sokaklar ve hatalı araç parkı nedeniyle bazı itfaiye araçları yangının bulunduğu sokağa giriş yapamadı.

Mecidiye Mahallesi Sandalcı Mecit Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

Bazı itfaiye araçları giremedi

Hatalı araç parkı ve dar sokaklar nedeniyle bazı itfaiye araçları sokağa giriş yapamadı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

