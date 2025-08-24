Kırmızı et fiyatları rekor kırdı! Ucuz bulan stok yapıyor...

ABD'nin gümrük tarifeleri, kuraklık ve yüksek talep karşısında zayıf kalan arz nedeniyle, ABD, AB ülkeleri ve İngiltere'de son bir yılda kırmızı et fiyatlarındaki artış enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşti. Türkiye'de de artış eğiliminde bulunan kırmızı et fiyatlarının yakın gelecekte de yükselişte olması beklenirken, vatandaşlar ucuz et bulduğunda stoklama yoluna gidiyor.

Dünya genelinde kırmızı et fiyatları, hayvan sayısındaki düşüş nedeniyle arzın zayıflaması, talep artışı, kuraklık ve yüksek tarifelerin etkisiyle rekor düzeyde seyrediyor. Küresel gıda fiyatları temmuzda uluslararası et ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artış nedeniyle yüzde 1,6 yükseldi.

Gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği FAO Gıda Fiyat Endeksi kapsamında Et Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 1,2 yükselerek 127,3 puanla rekor seviyeye ulaştı. Et Fiyat Endeksindeki yıllık artış ise yüzde 6'yı buldu. Kırmızı et fiyatlarındaki artış oranları, ülkelere göre değişiklik gösteriyor.

ABD'de Çalışma İstatistikleri Bürosunun yayımladığı verilere göre, ABD'de de libre olarak ölçülen ve 453 grama karşılık gelen miktar için dana kıyma fiyatı temmuzda 6,3 doları aştı. Böylece, ABD'de dana kıyma fiyatı son bir yılda yüzde 15,9 ile bu dönemde yüzde 2,7 olan yıllık enflasyonun oldukça üzerinde yükseldi. ABD'de kıyma fiyatları son 2 yıldır sürekli artış eğilimi gösterdi.

AB VE İNGİLTERE'DE SERT YÜKSELİŞ

AB Komisyonu'nun et piyasasına yönelik hazırladığı haftalık rapora göre, Birlik üyesi ülkelerde de kırmızı et fiyatları rekor seviyelere tırmandı. AB ülkelerinde 11-17 Ağustos haftası itibarıyla, karkas kırmızı et fiyatları 100 kilogram için 662,31 avroya ulaşarak, yıllık bazda artış yüzde 32,8 oldu. Söz konusu artış, AB'de aynı dönemde yüzde 2,3 olan yıllık enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşti.

İngiltere'de tarım ve hayvancılık fiyatlarını takip eden AHDB verilerine göre, ülkede kırmızı et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. İngiltere'de kıyma fiyatları geçen yıl ağustostaki kilogram başına 7,2 pound seviyesinden, bu yıl 10,6 pounda çıktı. Kıyma fiyatında son bir yıldaki artış, yüzde 47'yi buldu. Bu dönemde ülkede enflasyon yüzde 3,8 ölçülmüştü.

KURAKLIK, TALEP ARTIŞI VE TARİFELER FİYATLARI KÖRÜKLÜYOR

FAO'nun son analizine göre, küresel et fiyatlarındaki artış, sığır ve koyun eti fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı. Sığır eti fiyatları, özellikle Çin ve ABD'den gelen güçlü taleple arttı. Bu talep artışı, büyük üreticilerden Avustralya ve Brezilya'daki fiyatları da yukarı taşıdı. Ayrıca, ABD'nin temmuz itibarıyla Brezilya'dan sığır eti ithalatına yüzde 50 tarife uygulaması da ihracat akışlarını kısıtlayarak fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Öte yandan, ABD'de büyükbaş hayvan sayısı bu yılın başında 86,7 milyonla 1950'lerden beri görülen en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş, ABD'de hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde, bir yıldan uzun süredir devam eden kuraklık, otlatma amaçlı kullanılan meraların kuruması ve yem maliyetlerinin artması gibi çeşitli nedenlerden kaynaklandı.

TÜRKİYE'DE DE YÜKSELİŞTE

Hayvancılık uzmanları, bu alanda atılacak adımların ve sağlanacak desteklerin sonuçlarının ancak uzun dönemde alınabileceği uyarısında bulunarak, piyasadaki durumun kısa vadede değişmeyeceğini ve kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş eğilimin süreceğini öngörüyor. Türkiye'de de benzer durumlar yaşanırken vatandaşlar ucuz et bulduklarında buzdolaplarında stoklama yoluna gidiyor.