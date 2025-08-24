DEİK Kuzey Yıldızı oldu Türkiye'nin yolunu açtı müthiş başarı hikayeleri

Gözlem gazetesi yazarı Ekrem C. Toprak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) iş dünyasının rehberi olduğunu, yürüttüğü ticari diplomasi ile ülkenin önünü açtığını yazdı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından "DTİK Türkiye Buluşması" Türkiye'de ilk defa düzenlendi.

DEİK Genel Merkezi'nde düzenlenen "DTİK Türkiye Buluşması"na DEİK/DTİK Başkanı Nail Olpak, DTİK Yürütme Kurulu Üyeleri ve DTİK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Buluşmada, diaspora ilişkilerini güçlendirmeye yönelik stratejiler ve Türk diasporasının küresel ölçekteki etkisi ele alındı. Dünyanın dört bir yanından iş insanlarının katıldığı "DTİK Türkiye Buluşması", 41 ülkeden 100’e yakın Türk diaspora temsilcisini İstanbul’da bir araya getirdi.

Etkinlikte konuşan Olpak, bundan sonraki yapacakları buluşmalara ilişkin bilgi vererek şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde de rutinlerin dışında 22-24 Eylül tarihlerinde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle New York’ta 17. Türkiye Yatırım Konferansı, 16-17 Ekim’de İstanbul’da Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğinde 5.'sini düzenleyeceğimiz TABEF ve 22-23 Ekim’de de Washington’da 40. Amerikan-Türk Konferansı gibi büyük etkinliklerle çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. DTİK’i dünyanın her yerine yayılmış, sayıca çok ve her şarta uyum sağlayacak kadar da güçlü olan karahindiba bitkisine benzetiyorum. DTİK ve diasporamız, oldukları yer ve şartlara uyumlu olarak, yenilenmeye açık yapılarıyla çalışarak, yaşadığı topluma güç ve anlam katıyor. Bu nedenle, ben diasporamızı bir beyin göçü olarak değil, bir beyin gücü olarak görüyorum."

Kuzey Yıldızı

DEİK'in ekonomiye sunduğu katkısı Gözlem gazetesi yazarı Ekrem C. Toprak'ın gündemindeydi. Toprak, DEİK'e ilişkin kaleme aldığı yazısında Gözlem gazetesi yazarı Ekrem C. Toprak, "Başkan Nail Olpak DEİK’i Kuzey Yıldızı olarak tanımlıyor. Kuzey Yıldızı tarihin en eski rehberlerinden biri olarak kabul edilir ve yol bulur, yol açar… DEİK tüm dünyaya yayılan 150’den fazla iş konseyi ve dünyanın dört yayınladık DTİK organizasyonu ile ticareti artırmak için “Ticari Diplomasi” faaliyetleri yürüterek ülkenin önünü açıyor." ifadelerini kullandı.

Körfezde başarı hikayesi yazılmış

çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi'nin (DTİK) yurt dışındaki rolünü yazar Toprak, böyle aktardı:

"Avrupa’da ise başrollerde Almanya vardı. Almanya’nın Başkanı tecrübeli iş insanı Kemal Şahin ise şunları söyledi:

“DTİK çok iyi bir ekip kurmuş. Çok iyi elemanlar devreye girmiş. Bize yol gösterdiler. Biz de daha iyi çalışacağız. İki yıldır görevdeyiz. Önemli işler yaptık. Tam 16 etkinlik yaptık. Önemli iş ilişkileri kuruldu. Almanya’nın bütün büyük şehirlerinde temsilciler oluşturduk. Ayrıca DTİK’te başka isimlerinde önemli çalışmalar yaptığını gördük. Güney Afrika da önemli işler yapmışlar. Körfez’de başarı hikayesi yazılmış. Dubai’de önemli adımlar atılmış. Bunlar da bize moral verdi. Tekrar Almanya’ya dönecek olursak. Bu ülkede müthiş bir potansiyel var. O potansiyel bizi harekete geçirmiş oldu. Kullanıyoruz zaten bizde. Üç buçuk milyon insanımız yüz bin iş insanı var Almanya’da. Bu tüm DTİK’in yarısı demek… Bize önemli bir görev düşüyor. İki yıl boyunca yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Biz DTİK’ in kurucuları arasındayız. Çok önem veriyoruz. Emek verdik, vermeye devam edeceğiz.

Dikkat çeken isimler

Buluşmada bazı isimler çok dikkat çekti… Mesela Güney Afrika DTİK Başkanı Abubekir Salim bu isimlerin başında geldi. Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden Lisans (Onur Derecesi) ve Güney Afrika Witwatersrand Üniversitesi Maden Mühendisliği Okulu'ndan Kaya Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olan Salim, Londani Coal (Pty) Ltd'nin Yöneticisi ve ortağı olarak öne çıkıyor. Ayrıca çeşitli madencilik şirketlerinde yöneticilik yaptı.

Bir başka dikkat çeken isim ise Fatma Nilgün Emrem (Dubai DTİK Ülke Temsilcisi) oldu. Tam bir başarı hikayesi yazıyor.

Türkiye -Tacikistan arasında güçlü bir bağ kuruyor

Türk-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatcioğlu, uzun yıllardır sürdürdüğü Ticari Diplomasi Faaliyetleri ile Türkiye -Tacikistan arasında güçlü bir bağ kurarak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

7 Ağustos’ta DEİK merkez ofisinde, DEİK Avrasya Bölgesi kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğinde, küresel pazarlardaki ihracat hedeflerini yakalamak ve geliştirmek bağlamında Türk Ticari Diplomasi Faaliyetleri analiz ve değerlendirme toplantısına ev sahipliği yapan Saatçioğlu şunları söyledi:

“DEİK İş Konseylerimizin sahadaki tecrübe ve gözlemlerini dinledik, akabinde de akademik katkılar eşliğinde ihtiyaç ve beklentilerimizi çok boyutlu biçimde analiz etme fırsatı bulduk.”

Saatçioğlu bu vesileyle İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Uğur Yasin Asal’a da özellikle teşekkür etti.