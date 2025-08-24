Trabzonspor galibiyet serisine devam ediyor

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor, Papara Park’ta ağırladığı Antalyaspor’u Stefan Savic’in 38. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan bordo-mavililer puanını 9’a yükseltirken, Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor 6 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi Trabzonspor, ilk yarıda bulduğu tek golle 1-0 kazandı. Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü 38. dakikada Stefan Savic kafayla attı.

Mücadelede Trabzonspor'un 40. dakikada Felipe Augusto ile bulduğu bir gol de VAR uyarısı sonrası iptal edildi.

TRABZONSPOR 3'TE 3 YAPTI

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 3. lig maçını da 1-0'lık skorla kazanarak puanını 9'a çıkardı.

Ligde ilk yenilgisini yaşayan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri ise 6 puanda kaldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, iç sahada Samsunspor'la Karadeniz derbisinde karşılaşacak. Antalyaspor da evinde Fatih Karagümrük'e karşı bu maçta kaybedilen 3 puanı telafi etmek isteyecek.

Trabzonspor - Antalyaspor maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 yenerek ligde 3'te 3 yaptı.

90'Maçın sonuna 5 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

87'Ozan Tufan uzaklardan kaleyi gördü ve şutunu çekti. Kaleci Abdullah topu iki hamlede kontrol etti.

80'Trabzonspor çok etkili geldi. Zubkov ortaladı, Paul Onuachu Visca'ya indirdi. Edin Visca ceza sahasının içinden gelişine vurdu. Top üstten auta gitti.

78'Trabzonspor sol kanattan etkili geldi. Mustafa, Visca'ya verdi. Visca ceza sahasına girerken kaleyi düşündü, top kaleci Abdullah'ta kaldı.

74'Trabzonspor'da sağ kanatta topla buluşan Zubkov, ters ayağıyla ortasını içeri gönderdi. Savunma topu kafayla karşıladı.

67'Kaluzinski ve Güray Vural'ın oyuna dahil olmasıyla Antalyaspor, Trabzonspor yarı alanında daha çok top tutmaya başladı.

61'Antalyaspor etkili geldi Storm'un şutunda Uğurcan topu güçlükle kornere çeldi.

58'Nikola Storm'un ortasında Okay topu son anda kafasıyla kornere doğru uzaklaştırdı.

55'Antalyaspor, etkili geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına kateden Storm, sağ ayağıyla kaleyi yokladı. Kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

52'Trabzonspor, Felipe Augusto ile hızlı atakta pozisyon yakaladı. Ceza sahasına girer girmez sap çaprazdan şutunu çeken Augusto'nun şutu savunmadan kornere gitti.

50'Antalyaspor'da Güray Vural arka direkte topu boş ağlara gönderemedi. Aut!

45'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı 1-0 tamamlandı.

45'İlk yarının sonuna 4 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

42'Trabzonspor'un Augusto ile bulduğu ikinci gol, Onuachu'nun kale önünde ofsayt pozisyonunda olmasından dolayı iptal edildi.

41'VAR'dan uyarı geldi. Hakem Ali Yılmaz pozisyonu incelemeye gitti.

40'GOL! Trabzonspor, Felipe Augusto ile farkı 2'ye çıkardı.

38'GOL! Trabzonspor, Savic'in kafa golüyle 1-0 öne geçti.

35'KAÇTI! Trabzonspor gole çok yaklaştı. Sol kanatan Zubkov'un kale sahasına yolladığı ortada savunmadan ileri çıkan Savic, kafa vuruşunu yaptı, kaleci Abdullah üzerine gelen topta hata yapmadı. Antalyaspor savunması daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

30'Zubkov, sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü ama isabeti bulamadı.

29'Trabzonspor, Felipe Augusto-Zubkov ikilisinin paslaşmalarıyla sağ kanattan etkili geliyor. Zubkov yapılan faul sonucunda yerde kaldı.

24'Mücadelenin hakemi su molasını işaret etti.

21'Mustafa Eskihellaç topu sol kanatta kazandıktan sonra pasını Felipe Augusto'ya gönderdi. Augusto, ayağına gelen topta direkt kaleyi denedi. Top yandan dışarı gitti.

19'Antalyaspor rakip yarı alanda top tutmakta güçlük yaşıyor.

Ofsayt15'Trabzonspor Olaigbe ile sol kanattan etkili geldi. Ceza sahasına girip kaleyi denedi ancak top savunmadan kornere çıktı. Yardımcı hakem de daha sonra bayrağını kaldırdı. Karar ofsayt

13'Trabzonspor kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

10'Bu dakikalarda top her iki takımda da uzun süre kalmıyor. Top kapma mücadelesi var

7'Sağ kanatta Zubkov topla buluştu. İçeri çevirdiği pozisyonda Olaigbe meşin yuvarlağa gerekli vuruşu yapamadı. Antalyaspor tehlikeyi uzaklaştırdı.

5'Zubkov, Felipe Augusto'nun önüne doğru boş durumdaki sağ kanada bir top yolladı. Felipe Augusto yetişemedi savunma müdahale etti.

2'Antalyaspor ceza sahasında sağ iç boşlukta topla buluşan Okay, ortasını yerden içeri gönderdi. Zubkov'un topun gelişine yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

1'Trabzon'da ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Trabzonspor - Antalyaspor ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu

Antalyaspor: Abdullah, Streek, Veysel, Dzhikiya, Paal, Soner, Ceesay, Abdülkadir, Bünyamin, Storm, Cvancara