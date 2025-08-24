Hamaney: ABD ile sorunlar çözümsüz

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin ülkesine yönelik “teslimiyet” çağrılarını reddederek Washington ile sorunların çözümsüz olduğunu söyledi. İsrail ve ABD’nin saldırılarına rağmen İran’ın zayıflatılamadığını vurgulayan Hamaney, ülke içinde bölünme girişimlerine karşı birlik çağrısı yaptı ve Cumhurbaşkanı ile devlet yetkililerinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin ülkesini teslim alma taleplerine kararlı bir şekilde karşı koyacaklarını ve Washington ile sorunların "çözümsüz" olduğunu ifade etti.

Hamaney, Tahran'daki ikametgahında İmam Rıza'nın ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen ve ülkenin çeşitli kesimlerinden yüzlerce kişinin katıldığı törende konuştu.

İsrail ve ABD'nin haziranda İran'a düzenlediği saldırılara işaret eden Hamaney, "düşmanların İran'ı savaşla zayıflatmayı başaramadığını ve şu anda da ülkede bölünme oluşturmaya çalıştıklarını" söyledi.

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a "teslimiyet" çağrılarına ilişkin, "İran halkı böylesine büyük bir hakaretten derin bir şekilde rahatsızdır. İran milleti, kendisinden böylesine yanlış beklentiler içinde olanlara tüm gücüyle karşı duracaktır." dedi.

Ülkedeki bazı kesimlerin "Neden ABD ile doğrudan müzakere edip sorunları çözmüyorsunuz?" şeklinde sorular sorduğunu dile getiren Hamaney, bu kişilerin "yüzeysel" olduğunu ancak meselenin derinliğini anlayamadıklarını söyledi.

Hamaney, "ABD'nin İran'a karşı düşmanca tutumunun asıl amacı göz önüne alındığında bu sorunlar çözümsüzdür." ifadesini kullandı.

"Ülkedeki birlik korunmalı, Cumhurbaşkanı desteklenmeli"

İran lideri, İsrail ve ABD'nin saldırıları sırasında güçlenen ulusal birliğin korunması gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Şimdi ülkede nifak çıkarmak suretiyle bu amacın peşinde koşuyorlar. Buna karşılık bütün halk, memurlar, edebi ve kalem ehli olanlar, bütün güçleriyle milletimizin mukaddes ve büyük birliğinin çelik kalkanını korumak ve güçlendirmek zorundadır."

Çeşitli konularda farklı görüşlerde bir sakınca olmadığını ancak devrimin temelleri ve ilkelerinin yıkılmaması gerektiğini belirten Hamaney, şöyle konuştu:

"Bugün, şükürler olsun, birlik vardır. Halk bu birliği korumalıdır. Ülkenin yetkilileri, özellikle de bugün, şükürler olsun, mükemmel bir birlik ve dayanışma içinde birlikte çalışan üç kuvvetin (yasama, yürütme, yargı) yetkilileri bunu korumalıdır. Halk, ülkenin hizmetkarlarını desteklemelidir. Cumhurbaşkanını desteklemelidir. Cumhurbaşkanı çalışkan, gayretli ve azimlidir. Bu gibi çalışkan, gayretli ve azimli yetkilileri takdir etmek gerekir. Millet ile devlet arasındaki, sistemin çeşitli yetkilileri arasındaki, silahlı kuvvetler ile halk arasındaki, halkın kendi içindeki birlik; işte tüm gücümüzle korunması gereken şey budur. Bu benim kesin tavsiyemdir.​​​​​​​"